Във вторник във Виетнам се проведоха най-големите публични тържества в историята на страната, посветени на 80 години от обявяването на независимостта. Хиляди патриоти маршируваха в стройни редици под развяващи се знамена.

Около 40 000 войници и цивилни започнаха парада в столицата Ханой още на разсъмване, отбелязвайки деня, в който комунистическият революционер Хо Ши Мин обяви „Демократична република Виетнам“ - свободна от френско управление през 1945 г.

Танкове, дронове и ракетни установки преминаха по улиците, докато хеликоптери и самолети прелитаха над стотици хиляди зрители, събрали се под жаркото сутрешно слънце.

78-годишният ветеран Фам Тхан Ван, облечен във военната си униформа, украсена с медали, спечелени в битки срещу американските войски, наблюдаваше парада от първа линия пред мавзолея на Хо Ши Мин.

„Това ще бъде последният ми спомен. Не ни забравяйте. Чувствам се толкова горд. Независимостта донесе развитие и просперитет на страната. Чувствам, че борбата си е заслужавала“ каза той.

Върховният лидер на Ханой То Лам откри парада с реч, а сред официалните гости бяха третият по ранг китайски лидер, председателят на Националния народен конгрес Чжао Лейджи, влиятелният бивш камбоджански премиер Хун Сен и кубинският президент Мигел Диас-Канел.

„В този свещен момент почитаме паметта на нашите предци. Нашата нация преодоля редица изпитания и предизвикателства. Страната ни се превърна от колония в независима и единна държава, която уверено върви към модерност и дълбока интеграция.“ заяви Лам.

В парада участваха и китайски, и руски войски, марширувайки редом до виетнамските си колеги. Шествието продължи около два часа, започвайки със звено хеликоптери, носещи националния флаг със жълта звезда и знамена с чук и сърп над столицата.

Под тях младежи в традиционни облекла въртяха огромни цветни венци, докато артилерията изстрелваше церемониални салюти, а почетен карул от полицаи маршируваше в безупречно бели униформи.

„Това демонстрира силата на Виетнам. Ние, народът, приветствахме всички. Това показва високия патриотизъм на Виетнам.“, каза впечатленият 34-годишен зрител Чан Нгуен Чунг Чиен.