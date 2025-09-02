Севернокорейският лидер Ким Чен-ун премина в Китай със своя специален влак, за да присъства на военния парад в Пекин, отбелязващ края на Втората световна война, съобщиха севернокорейските държавни медии.

Вестник „Родонг Синмун“ публикува снимки на Ким заедно с висши служители, включително външния министър Че Сон Хуи, докато се качват на бронирания влак, който отпътува от Пхенян в понеделник.

Южнокорейските медии по-късно потвърдиха пристигането на влака в китайския граничен град Дандун, преди да продължи към Пекин.

Посещението отбелязва първото пътуване на Ким до Китай от 2019 г. и петото му общо, откакто пое властта през 2011 г.

Ким е планирал да присъства на парада в сряда заедно с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Събитието може да подчертае общата опозиция на тримата лидери срещу Съединените щати, въпреки че не е потвърдена тристранна среща.

Путин пристигна в Китай в неделя за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, както и за парада.