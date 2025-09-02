Севернокорейският лидер Ким Чен-ун премина в Китай със своя специален влак, за да присъства на военния парад в Пекин, отбелязващ края на Втората световна война, съобщиха севернокорейските държавни медии.
Вестник „Родонг Синмун“ публикува снимки на Ким заедно с висши служители, включително външния министър Че Сон Хуи, докато се качват на бронирания влак, който отпътува от Пхенян в понеделник.
Южнокорейските медии по-късно потвърдиха пристигането на влака в китайския граничен град Дандун, преди да продължи към Пекин.
Посещението отбелязва първото пътуване на Ким до Китай от 2019 г. и петото му общо, откакто пое властта през 2011 г.
Ким е планирал да присъства на парада в сряда заедно с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.
Събитието може да подчертае общата опозиция на тримата лидери срещу Съединените щати, въпреки че не е потвърдена тристранна среща.
Путин пристигна в Китай в неделя за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, както и за парада.
Служители на Кремъл заявиха, че евентуална среща с Ким е „в процес на разглеждане“.
Корейската централна новинарска агенция на Северна Корея заяви, че пътуването на Ким отразява „стратегическата солидарност“ на страната с Китай и Русия.
Северна Корея става все по-гласовита по глобални въпроси, като издава изявления за конфликти в Близкия изток и Тайванския пролив, представяйки се като част от обединен фронт с Пекин и Москва срещу Вашингтон.
За Ким посещението в Пекин е също така рядка поява на многостранно събитие, първата му откакто пое поста.
Посещението се случва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и новият либерален президент на Южна Корея Ли Дже Мьонг изразиха интерес към възобновяване на ядрените преговори с Пхенян.
Преговорите са в застой от провала на срещата на върха между Ким и Тръмп през 2019 г. в Ханой.