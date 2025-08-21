Индийският премиер Нарендра Моди заяви във вторник, че отношенията с Китай са постигнали „стабилен напредък“.

Изказването на Моди последва срещата му в Ню Делхи с Ван И.

„Беше ми приятно да се срещна с външния министър Ван И“, написа Моди в социалната мрежа Екс, като подчерта, че подобрението в отношенията се основава на „взаимно уважение към интересите и чувствителността на двете страни“. Той подчерта необходимостта от „стабилни, предсказуеми и конструктивни отношения“, които ще допринесат за регионалния и „глобалния мир и просперитет“.

Във вторник китайският дипломат се срещна с индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал в рамките на 24-тия кръг от преговори за границата.

Визитата съвпада с период на напрегнати стратегически отношения между САЩ и Индия поради прилагането от Вашингтон на солидни 50 процентни мита на Ню Делхи по време на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп. Вашингтон обвинява Индия в „нелоялна търговия“ и „финансиране“ на руската „военна машина“ на фона на конфликта в Украйна.

Ню Делхи отхвърли наложените мита, наричайки ги „несправедливи и необосновани“. В изявление от кабинета на министър-председателя се заявява, че на срещата Моди е „подчертал важността на поддържането на мир и спокойствие в граничният регион” и е потвърдил ангажимента на Индия към справедливо, разумно и „справедливо, разумно и взаимно приемливо“ решение на граничния въпрос.

Индийски официални лица съобщиха, че Ван е предал на Моди послание и покана от китайския президент Си Дзинпин за срещата на върха на лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиенцзин по-късно този месец.