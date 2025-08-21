Индийският премиер Нарендра Моди заяви във вторник, че отношенията с Китай са постигнали „стабилен напредък“.
Изказването на Моди последва срещата му в Ню Делхи с Ван И.
„Беше ми приятно да се срещна с външния министър Ван И“, написа Моди в социалната мрежа Екс, като подчерта, че подобрението в отношенията се основава на „взаимно уважение към интересите и чувствителността на двете страни“. Той подчерта необходимостта от „стабилни, предсказуеми и конструктивни отношения“, които ще допринесат за регионалния и „глобалния мир и просперитет“.
Във вторник китайският дипломат се срещна с индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал в рамките на 24-тия кръг от преговори за границата.
Визитата съвпада с период на напрегнати стратегически отношения между САЩ и Индия поради прилагането от Вашингтон на солидни 50 процентни мита на Ню Делхи по време на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп. Вашингтон обвинява Индия в „нелоялна търговия“ и „финансиране“ на руската „военна машина“ на фона на конфликта в Украйна.
Ню Делхи отхвърли наложените мита, наричайки ги „несправедливи и необосновани“. В изявление от кабинета на министър-председателя се заявява, че на срещата Моди е „подчертал важността на поддържането на мир и спокойствие в граничният регион” и е потвърдил ангажимента на Индия към справедливо, разумно и „справедливо, разумно и взаимно приемливо“ решение на граничния въпрос.
Индийски официални лица съобщиха, че Ван е предал на Моди послание и покана от китайския президент Си Дзинпин за срещата на върха на лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиенцзин по-късно този месец.
Моди благодари на Си за поканата и потвърди участието си, се казва в индийското изявление. Добавя се също, че Моди е „подчертал, че стабилните, предсказуеми и конструктивни отношения между Индия и Китай ще допринесат значително за регионалния и глобалния мир и просперитет“.
Двете страни ще създадат експертна група по граничните въпроси
Според съобщение на Пекин, Ван е заявил на Довал, че отношенията между Китай и Индия са навлезли в „стабилен процес на развитие“, а въпросът с границата „продължава да се стабилизира и подобрява“.
Ван отбеляза, че двете страни споделят „сходни възгледи и широки общи интереси“ и призова за „диалог и комуникация за засилване на взаимното доверие, разширяване на контактите и сътрудничеството“. Той подчерта, че това ще подпомогне развитието на двустранните отношения.
От своя страна, Довал изтъкна необходимостта двете страни „да задълбочат разбирателството, да укрепят доверието и да засилят сътрудничеството“, особено предвид настоящите предизвикателства, пред които са изправени. Той потвърди, че Индия продължава да спазва своята политика за „единен Китай“, информира китайското изявление.
Индийското министерство на външните съобщи, че двете страни са се договорили да създадат експертна група, която да „изследва ранни резултати относно процеса на демаркация на границата“, и да създадат Работна група за „подобряване на ефективното управление на границите с цел поддържане на мир и спокойствие“ в граничния регион.