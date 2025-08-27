СВЯТ
Тръмп заяви, че САЩ ще наложат смъртно наказание за извършители на убийства във Вашингтон
„Ако някой убие човек в столицата ни, ще настояваме за смъртно наказание“, заяви президентът на САЩ
Тръмп заяви, че САЩ ще наложат смъртно наказание за извършители на убийства във Вашингтон
„Ако някой убие някого в столицата, Вашингтон, ще настояваме за смъртно наказание“, каза Тръмп / AP
27 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че федералните прокурори ще искат смъртно наказание за лица, получили присъда за убийство в столицата на страната.

Това съобщение беше направено във вторник, след като Тръмп обяви „извънредно положение заради престъпността“ във Вашингтон, окръг Колумбия, разположи Националната гвардия във Вашингтон, управляван от демократите и пое федерален контрол над полицейското управление на града.

„Ако някой убие човек в столицата, Вашингтон, окръг Колумбия, ние ще настояваме за смъртно наказание“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета в Белия дом.

„Това е много силна превантивна мярка и всеки, който я чуе, се съгласява с нея“, добави той.

Според Информационния център за смъртното наказание, през 1972 г. Върховният съд на САЩ въведе мораториум върху смъртното наказание в щата Калифорния.

През 1992 г. то беше допълнително отхвърлено с огромно мнозинство от избирателите, когато две трети се противопоставиха на възстановяването му в референдум, нареден от Конгреса.

Това гласуване се проведе по време на период на нарастваща престъпност, когато Вашингтон имаше най-високия процент на убийства в страната.

Престъпността рязко намаля

Оттогава насам престъпността в града рязко е намаляла.

Убийствата са намалели с 15% в сравнение със същия период на миналата година, като според официалната статистика до момента през 2025 г. са регистрирани 102 случая.

Тази цифра е също така значително под 20-годишния връх от 274 убийства, през 2023 г.

Въпреки това, администрацията на Тръмп се опита да постави под съмнение данните за престъпността от няколко американски града, включително Вашингтон и Балтимор, като твърди, че са били прикривани официално, без да представят доказателства.

Тръмп посочи 13-дневен период без официално регистрирано убийство в столицата, наричайки го безпрецедентен. Но градските записи показват 16-дневен период по-рано тази година, от февруари до март.

Очаква се ходът на президента за повторно въвеждане на смъртното наказание във Вашингтон да се посрещне със силни правни предизвикателства, както и политическа съпротива от местните лидери, които отдавна се противопоставят на смъртното наказание.

