Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че федералните прокурори ще искат смъртно наказание за лица, получили присъда за убийство в столицата на страната.

Това съобщение беше направено във вторник, след като Тръмп обяви „извънредно положение заради престъпността“ във Вашингтон, окръг Колумбия, разположи Националната гвардия във Вашингтон, управляван от демократите и пое федерален контрол над полицейското управление на града.

„Ако някой убие човек в столицата, Вашингтон, окръг Колумбия, ние ще настояваме за смъртно наказание“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета в Белия дом.

„Това е много силна превантивна мярка и всеки, който я чуе, се съгласява с нея“, добави той.

Според Информационния център за смъртното наказание, през 1972 г. Върховният съд на САЩ въведе мораториум върху смъртното наказание в щата Калифорния.

През 1992 г. то беше допълнително отхвърлено с огромно мнозинство от избирателите, когато две трети се противопоставиха на възстановяването му в референдум, нареден от Конгреса.

Това гласуване се проведе по време на период на нарастваща престъпност, когато Вашингтон имаше най-високия процент на убийства в страната.