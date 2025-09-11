Руски дипломат заяви в сряда, че Полша не е предоставила никакви доказателства, че дроновете, свалени в Полша, са с руски произход, съобщи руската държавна агенция РИА.

„Смятаме обвиненията за неоснователни. Не са представени доказателства, че тези дронове са с руски произход“, заяви Андрей Ордаш, временно изпълняващ длъжността посланик на Русия в Полша, цитиран от РИА.

Ордаш беше привикан от полските власти, съобщиха руските държавни медии. Той каза пред РИА Новости, че е бил извикан в Министерството на външните работи за среща в 12:00 ч. (10:00 GMT), като подчерта, че Варшава все още не е представила доказателства, че свалените през нощта дронове са дошли от Русия.

Полският президент Карол Навроцки реши по-рано да свика заседание на Съвета за национална сигурност в рамките на 48 часа, след като Полша свали руски дронове, които навлязоха във въздушното ѝ пространство по време на мащабна руска атака в Западна Украйна.

„...новината, че ще имаме пълна информация за случилото се в Полша в рамките на 48 часа, ме доведе до решението да свикам Съвета за национална сигурност в рамките на 48 часа“, каза Навроцки, добавяйки, че ситуацията е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.

19 нарушения, 3 свалени дрона: Полският премиер

Полският премиер Доналд Туск заяви, че членът на НАТО и ЕС е идентифицирал 19 нарушения на въздушното си пространство през нощта и е свалил поне три „руски“ дрона.

„Идентифицирани и точно проследени бяха 19 нарушения... В момента имаме потвърждение, че три дрона са свалени... Нямаме информация, която да предполага, че някой е пострадал или загинал в резултат на руските действия“, каза Туск пред парламента.

‘Безпрецедентно’ нарушение

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е извършила „безразсъдно и безпрецедентно“ нарушение на полското въздушно пространство.

„Само днес видяхме безразсъдно и безпрецедентно нарушение на въздушното пространство на Полша и Европа от над 10 руски дрона Шахид“, каза фон дер Лайен пред евродепутатите.