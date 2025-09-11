Руски дипломат заяви в сряда, че Полша не е предоставила никакви доказателства, че дроновете, свалени в Полша, са с руски произход, съобщи руската държавна агенция РИА.
„Смятаме обвиненията за неоснователни. Не са представени доказателства, че тези дронове са с руски произход“, заяви Андрей Ордаш, временно изпълняващ длъжността посланик на Русия в Полша, цитиран от РИА.
Ордаш беше привикан от полските власти, съобщиха руските държавни медии. Той каза пред РИА Новости, че е бил извикан в Министерството на външните работи за среща в 12:00 ч. (10:00 GMT), като подчерта, че Варшава все още не е представила доказателства, че свалените през нощта дронове са дошли от Русия.
Полският президент Карол Навроцки реши по-рано да свика заседание на Съвета за национална сигурност в рамките на 48 часа, след като Полша свали руски дронове, които навлязоха във въздушното ѝ пространство по време на мащабна руска атака в Западна Украйна.
„...новината, че ще имаме пълна информация за случилото се в Полша в рамките на 48 часа, ме доведе до решението да свикам Съвета за национална сигурност в рамките на 48 часа“, каза Навроцки, добавяйки, че ситуацията е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.
19 нарушения, 3 свалени дрона: Полският премиер
Полският премиер Доналд Туск заяви, че членът на НАТО и ЕС е идентифицирал 19 нарушения на въздушното си пространство през нощта и е свалил поне три „руски“ дрона.
„Идентифицирани и точно проследени бяха 19 нарушения... В момента имаме потвърждение, че три дрона са свалени... Нямаме информация, която да предполага, че някой е пострадал или загинал в резултат на руските действия“, каза Туск пред парламента.
‘Безпрецедентно’ нарушение
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е извършила „безразсъдно и безпрецедентно“ нарушение на полското въздушно пространство.
„Само днес видяхме безразсъдно и безпрецедентно нарушение на въздушното пространство на Полша и Европа от над 10 руски дрона Шахид“, каза фон дер Лайен пред евродепутатите.
„Европа стои в пълна солидарност с Полша“, добави тя.
„Снощи в Полша видяхме най-сериозното нарушение на европейското въздушно пространство от Русия от началото на войната, а индикациите сочат, че това е било умишлено, а не случайно. Войната на Русия ескалира, а не приключва. Трябва да увеличим цената за Москва, да засилим подкрепата за Украйна и да инвестираме в отбраната на Европа“, написа върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас в социалната мрежа X.
Тя потвърди, че блокът ще подкрепи инициативи като отбранителната линия „Източен граничен щит“.
Подкрепа от холандски изтребители
Междувременно холандският премиер Дик Схооф заяви, че военновъздушните сили на Нидерландия са оказали подкрепа при свалянето на руски дронове над Полша през нощта.
„Добре е, че холандските изтребители F35 успяха да окажат подкрепа“, каза Схооф в X. „Нидерландия стои рамо до рамо с нашия съюзник от НАТО Полша.“
Схооф заяви, че „нарушението“ на полското въздушно пространство от руски дронове е „по-нататъшно доказателство, че агресивната война на Русия представлява заплаха за европейската сигурност“.
Създаване на „съвместна“ противовъздушна отбрана
На фона на последните събития украинският президент Володимир Зеленски настоя за създаване на обща система за противовъздушна отбрана с европейските съюзници на Киев, като обвини Русия, че „умишлено е насочила“ дронове към съседна Полша по време на нощна атака.
„Украйна отдавна предлага на своите партньори създаването на съвместна система за противовъздушна отбрана, за да се гарантира сигурното сваляне на „Шахиди“, други дронове и ракети чрез комбинираната сила на нашата бойна авиация и противовъздушна отбрана“, заяви Зеленски в социалните мрежи.