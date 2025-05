Може ли споразуменията на OpenAI с медийни компании да заблудят журналистите?

Някои организации, като например New York Times, съдят OpenAI за използването на техните статии за обучение на чатботове, докато други, като Axel Springer, Associated Press и News Corp, подписаха споразумения с компанията за изкуствен интелект.

Новинарските организации и издателите са изправени пред труден избор — или ще си партнират с компании за изкуствен интелект, или ще рискуват съдържанието им да бъде използвано от AI компании по други начини.

Мултинационалната медийна компания на семейство Мърдок, News Corp, стана последната компания, която сключи споразумение с OpenAI, позволявайки на ChatGPT да показва новинарско съдържание в отговор на въпроси на потребителите.

Това споразумение позволява на ChatGPT и други инструменти за изкуствен интелект, като например Sora — AI модел, който може да създава реалистични и креативни видеа чрез текстови инструкции, да имат достъп до актуално и архивирано съдържание от големите публикации на News Corp.

Какви последици може да има споделянето на журналистика с компании за изкуствен интелект и технологични гиганти за бъдещето на новините?

По отношение на последното партньорство на OpenAI, професорът по дигитална комуникация и култура в Университета на Сидни и лауреат на Австралийския изследователски съвет (ARC), Тери Флю, заяви пред TRT World: "Това споразумение със сигурност осигурява приходи за News Corp чрез използването на тяхното съдържание за обучение на AI модели, но сумата, която OpenAI плаща по това споразумение, не е много висока в сравнение със стойността на данните."

"За компании като OpenAI и Google, проблемът с достъпа до правно надеждни данни и необходимостта от по-зрял бизнес модел излизат на преден план."

И двете компании не разкриха финансовите подробности на последната сделка на OpenAI, но според Wall Street Journal, собственост на News Corp, сделката може да надхвърли 250 милиона долара в рамките на пет години и може да включва компенсация в брой и кредит за използването на AI технологията.

News Corp също така притежава MarketWatch и New York Post в САЩ; The Daily Telegraph, news.com.au и The Australian в Австралия; The Sun, The Sunday Times и The Times във Великобритания.

Многогодишната сделка, обявена миналата седмица, следва споразумението за лицензиране на съдържание за AI обучение с базирания в Лондон Financial Times на 29 април. Други издатели, като Axel Springer, основната компания на Politico, Associated Press, Prisa Media от Испания и Le Monde от Франция, също сключиха подобни сделки.

Джонатан Сома, професор по данни в журналистиката в Училището по журналистика на Колумбийския университет, заяви пред TRT World: "Новините са като чисто злато за AI компания," каза той. "Те са написани от хора, по-нови са от информацията, която чатботовете могат да изрежат, и са нещо, което потребителите искат да знаят. Ако новинарските организации ще продават такъв ценен материал, те трябва да поставят много високи цени."

Сома не смята, че AI ще замени журналистиката; вместо това той казва, че ще бъде "паразит, прикрепен към журналистиката".

"Без журналисти, чатботовете няма да имат какво да пишат, какво да публикуват или на какво да отговарят," казва Сома.

"Въпросът тук е дали тези партньорства ще осигурят на новинарските организации приходи, които са съвместими с усилията, необходими за създаването на оригинална журналистика. Не мисля, че News Corp и други новинарски организации осъзнават колко ценни са техните съдържания, и мисля, че OpenAI не иска да плати истинската стойност на това съдържание," казва той.

Много компании, като New York Times и Chicago Tribune, заведоха дела срещу OpenAI и Microsoft за използването на техните статии за обучение на AI.

AI инструменти като ChatGPT, Copilot на Microsoft и Gemini на Google използват големи езикови модели (LLM), за да анализират огромни количества текст от интернет и да предсказват следващата дума в изречение, което им дава способността да имитират човешка реч и писане.

Директорът на Центъра за изследване на медиите и журналистиката, независим изследователски и политически мозъчен тръст, Мариус Драгомир, подчертава значението на регулацията за издателите, които си сътрудничат с AI компании. Въпреки че такива партньорства могат да донесат търговски ползи, не цялото съдържание отговаря на високи стандарти за качество и точност.

Драгомир заявява пред TRT World, че има значителни неравенства, които определят медийния сектор, и това може да доведе до разпространение на по-пристрастни новини в някои медийни пазари, които "обслужват интересите на собствениците си". Някои медии имат голяма власт, докато други са контролирани от пропаганда и дезинформация, разпространявани от медии, подкрепяни от правителството, казва той.

"В случая с News Corp, някои медийни организации са известни със своето таблоидно и не винаги точно, нискокачествено съдържание, така че възниква въпросът: Подходящо ли е това съдържание да бъде представяно като 'правилни' отговори на всякакви въпроси, задавани на AI?" пита Драгомир.

Професорът от Училището по журналистика на Колумбийския университет Сома казва, че чатботовете също са склонни към халюцинации и редакторски грешки.

"Лесно е за AI да вземе статия и да даде напълно грешно резюме - вижте последната катастрофа с генерираните от Google резултати от търсене. Тези AI резултати могат да бъдат среда, която не разбира истината и може да генерира дезинформация," казва той.

Основателят на Media CoPilot Пийт Пачал отбелязва, че партньорството между OpenAI и News Corp се усеща като "поворотен момент".

"Когато New York Times заведе дело за нарушение на авторски права срещу OpenAI през декември, бъдещето на новините беше несигурно," казва Пачал, "Но с договорите с водещи издатели като AP и Axel Springer и най-новото споразумение с News Corp, мисля, че съдържателните договори ще станат норма в бъдеще."

"New York Times намери няколко малки съюзници в делото си, но не много. Въпреки това, решение в полза на Times може да промени цялата картина," казва той.

"Стратегически, тези договори имат смисъл, защото издателите ще могат да получат необходимите приходи в краткосрочен план, но в дългосрочен план това може да бъде грешка, защото се дава разрешение на AI компаниите да 'притежават клиентските отношения за AI резюмета'," казва той.

Според Пачал, Google е "голям играч по отношение на спешността на този въпрос." Той отбелязва, че издателите ще загубят трафик, тъй като AI-генерираните резюмета стават норма в горната част на търсачката.

"Няма да има договори за съдържание с Google," обяснява Пачал, "защото Google, правилно или не, разглежда AI резюметата като разширение на уеб сканирането, което прави от години."

Освен това, "Най-големият резултат от договорите с OpenAI ще бъде, че издателите ще бъдат насърчени да подкрепят OpenAI в битката за бъдещето на AI търсенето. Защото ако Google спечели, всички тези пари ще изчезнат бързо," казва той.

Ако средностатистическите потребители започнат да се доверяват повече на големите технологични чатботове, които отговарят директно на техните въпроси, вместо на човешки журналисти и медийни компании, това може да предизвика притеснения за бъдещето на новините.

Алфред Хермида от Училището по журналистика на Университета на Британска Колумбия отбелязва, че новинарските сайтове могат да загубят обикновените си посетители, които искат бързи новинарски актуализации, което може да доведе до загуба на трафик в дългосрочен план.

"Те са ценен източник на приходи за новинарските издатели, но в дългосрочен план могат да навредят, защото AI системите ще могат да бъдат обучавани с журналистическо съдържание," казва Хермида и добавя, че договорите с News Corp са важни за OpenAI, защото предоставят постоянен източник на учебни материали за AI компанията.

"Неясно е какво ще стане, ако системи като ChatGPT се научат да произвеждат достатъчно добри новинарски доклади, какво ще бъде бъдещето на новинарските медии."

Партньорството може да разшири аудиторията на News Corp, включително хора, които обикновено не разглеждат новинарски публикации. Но Хермида казва, че не е ясно дали това ще увеличи читателската база на марките.

"Доказателствата от социалните медии показват, че хората, които търсят новинарски източници, не развиват лоялност към марките, когато ги идентифицират като посредници, например Facebook," казва Хермида и описва договорите между новинарските организации и AI компаниите като "двуостър меч".

"Рискът е, че новинарските издатели ще станат зависими от AI компаниите, точно както станаха зависими от Facebook," казва Хермида.

Качеството на тези резюмета и общото потребителско изживяване с новинарските запитвания, генерирани от AI, ще определят дали те ще станат основен източник на информация за хората.

Ерик Бора от Университета на Амстердам отбелязва, че потребителите трябва да бъдат подготвени за трансформация в начина, по който достъпват и консумират новинарско съдържание.

Бора казва: "Потребителите вероятно няма да кликат върху сайтовете на издателите. За издателите това ще направи по-трудно 'проследяването' на това кои новини са популярни и те вече няма да могат да поставят реклами там (обикновено повече очи означават повече пари)."

"Освен това може да има намаление в индивидуалните абонаменти," казва той.