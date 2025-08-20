НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
1 мин. четене
Климатични визи: Преселение вместо превенция
Климатични визи: Преселение вместо превенция
Климатични визи: Преселение вместо превенция / TRT Bulgarian
20 август 2025

Една от страните в света, която е под най-голяма заплаха от климатични промени – Тувалу, подписа историческо споразумение, което отваря път за емиграция на гражданите ѝ, преди островите ѝ да изчезнат. Но докато хиляди вече кандидатстват за новата климатична виза, за други държави, които потъват под вода, изникват още по-големи въпроси: Кого ще спасят, кой ще взема решенията и дали богатите държави не поставят на преден план преселването, вместо да се заемат с основните причини за климатичните промени и тяхното предотвратяване?

