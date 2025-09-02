Плановете на Израел за превземане на град Газа рискува да въвлече страната в пълна окупация на територията, предупреди началникът на генералния щаб на Израел, генерал-лейтенант Еял Замир, по време на напрегнато заседание на кабинета относно следващата фаза на войната.

„Вие отивате към военно управление“, каза Замир, цитиран от "Таймс ъф Израел", позовавайки се на съобщение на израелския новинарски веб-сайт Йнет. „Вашият план ни води натам. Разберете последствията.“

Замир отбеляза, че след превземане на най-големия градски център на Газа, вероятно ще бъдат завзети също и бежанските лагери в централната част на Газа, което ще отнеме много време.

Според съобщението обаче, секретарят на кабинета Йоси Фукс е възразил, заявявайки, че е взето решение срещу създаването на военно управление в Газа.