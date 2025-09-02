СВЯТ
2 мин. четене
Еял Замир предупреди че атаката срещу град Газа може да доведе до пълна окупация и военно управление
На разгорещено заседание на кабинета, началникът на израелската армия предупреди, че плановете за завладяване на Газа крият риск от въвличане на Израел в продължително военно управление
Еял Замир предупреди че атаката срещу град Газа може да доведе до пълна окупация и военно управление
Началникът на Генералния щаб на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир / Reuters
2 септември 2025

Плановете на Израел за превземане на град Газа рискува да въвлече страната в пълна окупация на територията, предупреди началникът на генералния щаб на Израел, генерал-лейтенант Еял Замир, по време на напрегнато заседание на кабинета относно следващата фаза на войната.

„Вие отивате към военно управление“, каза Замир, цитиран от "Таймс ъф Израел", позовавайки се на съобщение на израелския новинарски веб-сайт Йнет. „Вашият план ни води натам. Разберете последствията.“

Замир отбеляза, че след превземане на най-големия градски център на Газа, вероятно ще бъдат завзети също и бежанските лагери в централната част на Газа, което ще отнеме много време.

Според съобщението обаче, секретарят на кабинета Йоси Фукс е възразил, заявявайки, че е взето решение срещу създаването на военно управление в Газа.

СвързаниTRT World - Israel is committing genocide in Gaza, world's top experts on the crime say
Препоръчано

Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир предложи насърчаването на „доброволното преселване“ на населението на Газа, като алтернатива на военното управление.

Въпреки многократните предупреждения на Замир да се обмислят последствията, министърът на финансите Бецалел Смотрич, друг крайно десен представител в кабинета, настоя, че решението остава твърдо.

В един момент Бен Гвир призова за вот относно частична сделка относно обсъждането на заложниците, за да демонстрира несъгласието на мнозинството в кабинета с него, но израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа, заявявайки, че на масата няма таково споразумение.

Израел поддържа позицията, че ще разгледа само всеобхватно споразумение, което включва разоръжаването на Хамас и освобождаването на всички заложници.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us