Плановете на Израел за превземане на град Газа рискува да въвлече страната в пълна окупация на територията, предупреди началникът на генералния щаб на Израел, генерал-лейтенант Еял Замир, по време на напрегнато заседание на кабинета относно следващата фаза на войната.
„Вие отивате към военно управление“, каза Замир, цитиран от "Таймс ъф Израел", позовавайки се на съобщение на израелския новинарски веб-сайт Йнет. „Вашият план ни води натам. Разберете последствията.“
Замир отбеляза, че след превземане на най-големия градски център на Газа, вероятно ще бъдат завзети също и бежанските лагери в централната част на Газа, което ще отнеме много време.
Според съобщението обаче, секретарят на кабинета Йоси Фукс е възразил, заявявайки, че е взето решение срещу създаването на военно управление в Газа.
Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир предложи насърчаването на „доброволното преселване“ на населението на Газа, като алтернатива на военното управление.
Въпреки многократните предупреждения на Замир да се обмислят последствията, министърът на финансите Бецалел Смотрич, друг крайно десен представител в кабинета, настоя, че решението остава твърдо.
В един момент Бен Гвир призова за вот относно частична сделка относно обсъждането на заложниците, за да демонстрира несъгласието на мнозинството в кабинета с него, но израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа, заявявайки, че на масата няма таково споразумение.
Израел поддържа позицията, че ще разгледа само всеобхватно споразумение, което включва разоръжаването на Хамас и освобождаването на всички заложници.