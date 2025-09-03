СВЯТ
Тръмп е „разочарован“ от Путин, след като разговорите със Зеленски стигнаха до задънена улица
Президентът на САЩ предупреждава за възможни последици, след като Кремъл отказва да организира среща с украинския лидер.
Тръмп заяви, че Русия може да се сблъска със санкции, ако срещата не се състои. / Reuters
3 септември 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „много разочарован“ от руския президент Владимир Путин на фона на продължаващата безизходица относно плановете за среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

„Много съм разочарован от него. Той и аз винаги сме имали добри отношения. Много съм разочарован“, каза Тръмп в интервю за радиошоуто на Скот Дженингс във вторник.

Коментарите пристигнаха след срещите на Тръмп с двамата лидери през август — първо с Путин в Аляска на 15 август, а след това със Зеленски и европейски лидери в Белия дом три дни по-късно.

Тръмп отбеляза тогава, че среща между Путин и Зеленски ще се състои, което в крайна сметка ще доведе до тристранна среща, включваща и него самия.

Но Кремъл омаловажи перспективите за такава среща, като руският външен министър Сергей Лавров повтори в сряда, че преговорите могат да продължат само ако „новите териториални реалности“ бъдат признати и формализирани в правни термини.

Лавров също така заяви, че всяко споразумение трябва да включва гаранции за сигурността и на двете страни и да осигури „неутрален, необвързан и безядрен статут“ на Украйна.

Тръмп заяви, че Русия може да се изправи пред санкции, ако срещата не се осъществи.

„Да, ще има“, каза той пред репортери в Овалния кабинет.

„Ще видим какво ще се случи. Ще видим какво ще направят и какво ще стане. Наблюдавам това много внимателно.“

Той вече предупреди, че Москва може да се изправи пред „санкции или масивни тарифи, или и двете“, ако не бъде постигнат напредък.

Министърът на финансите Скот Бесент информира в понеделник, че „всички опции са на масата“, обвинявайки Путин в ескалация на атаките след срещата в Аляска.

„Президентът Путин... по отвратителен начин увеличи бомбардировките“, каза Бесент пред Fox News.

„С президента Тръмп всички опции са на масата и ще ги разгледаме много внимателно тази седмица.“

Зеленски обвини Москва, че блокира срещата, докато Русия настоява, че дневният ред не е готов.

Лавров заяви, че ръководителите на руската и украинската делегации остават в пряк контакт. „Очакваме преговорите да продължат“, каза той.

