Индонезийският президент Прабово Субианто заяви, че ще остане твърд, тъй като протестите срещу мерките, които предвиждат местните представители да получават месечна добавки, ескалираха в най-сериозните вълнения в страната, при които загинаха най-малко шестима души, а десетки бяха ранени.
Прабово, който посети ранените в болница в Джакарта в понеделник, осъди вълненията и ги окачестви, като дело на „бунтовници, а не на поддръжници“, обвинявайки организаторите, че се стремят да „саботират усилията за национално развитие“.
Нападение срещу демокрацията
Индонезийският президент осъди подпалването на обществените сгради в няколко града, като ги нарече "нападение срещу демокрацията" и нареди на полицията да присъди извънредни повишения на ранените офицери, много от които са получили тежки рани.
Протестите, които започнаха миналата седмица поради одобрението от парламента на мерки, които предвиждат местните представители да получават жилищна субсидия и надбавките за пътуванията в чужбина, се засилиха след като 21-годишен доставчик на храна беше прегазен от полицейски бронетранспортьор.
Правозащитната група Контрас (KontraS) съобщи, че най-малко 20 души остават в неизвестност след сблъсъците с полицията, повечето в Джакарта и градовете около столицата. ООН призова за разследване на предполагаемата прекомерна употреба на сила от индонезийските сили за сигурност срещу протестиращите.
Най-малко 43 души бяха хоспитализирани, включително полицаи и цивилни, докато гневът срещу силите за сигурност предизвика по бурни демонстрации.
Прабово изрази съжаление за смъртните случаи, обеща да търси отговорност от полицаите, признати за виновни за неправомерно поведение и отмени планирано пътуване до Китай.
В неделя той обяви, че отменя надбавките на местните представителина, в опит да успокои обществения гняв.