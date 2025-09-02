Индонезийският президент Прабово Субианто заяви, че ще остане твърд, тъй като протестите срещу мерките, които предвиждат местните представители да получават месечна добавки, ескалираха в най-сериозните вълнения в страната, при които загинаха най-малко шестима души, а десетки бяха ранени.

Прабово, който посети ранените в болница в Джакарта в понеделник, осъди вълненията и ги окачестви, като дело на „бунтовници, а не на поддръжници“, обвинявайки организаторите, че се стремят да „саботират усилията за национално развитие“.

Нападение срещу демокрацията

Индонезийският президент осъди подпалването на обществените сгради в няколко града, като ги нарече "нападение срещу демокрацията" и нареди на полицията да присъди извънредни повишения на ранените офицери, много от които са получили тежки рани.