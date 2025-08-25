ПОЛИТИКА
1 мин. четене
Тръмп заплашва американските медии, намеква за отнемане на лицензи
Президентът на САЩ заяви, че би бил „напълно за“ ABC и NBC да загубят своите лицензии за излъчване заради „пристрастно“ отразяване на неговото президентство.
Тръмп заяви, че медиите са „ръка на Демократическата партия“ и че техните лицензи трябва да бъдат отнети от FCC. / AA
25 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини в неделя големите телевизионни мрежи в пристрастно отразяване и предложи те да загубят своите лицензи за излъчване.

В публикация в социалната мрежа Truth Social, която той притежава, Тръмп заяви, че телевизиите ABC и NBC предоставят предимно негативно отразяване на неговото президентство.

„Въпреки много високата популярност и, според мнозина, едни от най-добрите 8 месеца в историята на президентството, ABC и NBC FAKE NEWS, две от най-лошите и най-пристрастни мрежи в историята, ми дават 97% ЛОШИ НОВИНИ“, написа той.

Препоръчано

Тръмп отиде още по-далеч, заявявайки, че тези медии действат като „ръка на Демократическата партия“ и трябва да им бъдат отнети лицензите от Федералната комисия по комуникации (FCC).

„Бих бил напълно за това, защото те са толкова пристрастни и неверни, истинска заплаха за нашата демокрация!!!“ добави той.

Тръмп често е критикувал основните медийни канали и това, което той нарича „фалшиви новини“, свързани с неговата администрация.

