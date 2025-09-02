Индийският премиер Нарендра Моди се срещна с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тяндзин, подчертавайки близките двустранни отношения между двете държави, въпреки че американските мита върху индийски стоки увеличават икономическия натиск.
В понеделник Моди и Путин си размениха топло ръкостискане и усмивки, докато се приближаваха към китайския президент Си Дзинпин. По-късно Моди публикува снимка в X, на която той и Путин са в бронираната лимузина Aurus, използвана от руския лидер.
„Дори в най-трудните ситуации Индия и Русия винаги са вървели рамо до рамо,“ заяви Моди. „Нашето тясно сътрудничество е важно не само за народите на двете страни, но и за глобалния мир, стабилност и просперитет.“
Путин отвърна, обръщайки се към Моди с „Уважаеми господин премиер, скъпи приятелю,“ и подчертавайки десетилетията „приятелски и доверителни“ отношения като основа за бъдещо сътрудничество.
Моди също приветства усилията за прекратяване на войната в Украйна, заявявайки: „Трябва да се намери начин за прекратяване на конфликта възможно най-скоро и установяване на траен мир.“
Американските мита увеличават икономическия натиск върху Индия
Съединените щати наскоро наложиха допълнителни мита върху индийски стоки, позовавайки се на опасения относно търговските дисбаланси и нарастващия внос на руски суров петрол от Индия. Новите мита, които се добавят към съществуващите, увеличават общата ставка върху определени индийски продукти до 50 процента.
Анализатори смятат, че тези мерки могат да намалят растежа на БВП на Индия с 0.6–0.8 процентни пункта, ако останат в сила за цяла година. Митата засягат трудоемки сектори като текстил, бижута и потребителски стоки, което може да доведе до загуба на работни места и да увеличи напрежението върху износно ориентираните индустрии на Индия.
Въпреки митата, няма много признаци, че Индия ще ограничи вноса на руски суров петрол. Индия и Китай остават най-големите купувачи на руски петрол, като Ню Делхи дава приоритет на енергийната сигурност и поддържането на силни двустранни енергийни връзки с Москва.