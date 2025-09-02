Индийският премиер Нарендра Моди се срещна с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тяндзин, подчертавайки близките двустранни отношения между двете държави, въпреки че американските мита върху индийски стоки увеличават икономическия натиск.

В понеделник Моди и Путин си размениха топло ръкостискане и усмивки, докато се приближаваха към китайския президент Си Дзинпин. По-късно Моди публикува снимка в X, на която той и Путин са в бронираната лимузина Aurus, използвана от руския лидер.

„Дори в най-трудните ситуации Индия и Русия винаги са вървели рамо до рамо,“ заяви Моди. „Нашето тясно сътрудничество е важно не само за народите на двете страни, но и за глобалния мир, стабилност и просперитет.“

Путин отвърна, обръщайки се към Моди с „Уважаеми господин премиер, скъпи приятелю,“ и подчертавайки десетилетията „приятелски и доверителни“ отношения като основа за бъдещо сътрудничество.

Моди също приветства усилията за прекратяване на войната в Украйна, заявявайки: „Трябва да се намери начин за прекратяване на конфликта възможно най-скоро и установяване на траен мир.“