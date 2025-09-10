Израел потвърди, че е осъществил операция срещу висшето ръководство на Хамас, съобщи Ройтерс, въпреки че не уточни местоположението на въздушната атака.

Висш израелски представител заяви пред местни медии, че ударът е бил насочен към лидера на Хамас Халил ал-Хая и висшия служител Захер Джабарин.

Синът на лидера на Хамас Халил ал-Хая, който е бил директор на неговия офис, е загинал при израелска атака в Доха, съобщи старши член на групата Сухайл ал-Хинди пред Ал Джазира.

Делегацията на ръководството на Хамас е оцеляла при атаката в Доха, заяви високопоставен лидер на групата пред Ал Джазира.