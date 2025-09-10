Израел потвърди, че е осъществил операция срещу висшето ръководство на Хамас, съобщи Ройтерс, въпреки че не уточни местоположението на въздушната атака.
Висш израелски представител заяви пред местни медии, че ударът е бил насочен към лидера на Хамас Халил ал-Хая и висшия служител Захер Джабарин.
Синът на лидера на Хамас Халил ал-Хая, който е бил директор на неговия офис, е загинал при израелска атака в Доха, съобщи старши член на групата Сухайл ал-Хинди пред Ал Джазира.
Делегацията на ръководството на Хамас е оцеляла при атаката в Доха, заяви високопоставен лидер на групата пред Ал Джазира.
Израелски представители също така заявиха пред Ройтерс, че ударът е бил насочен към лидери на Хамас в Катар.
Телевизия Ал Джазира, позовавайки се на източник от Хамас, съобщи, че екипът на групата за преговори е бил атакуван по време на среща в Доха, където са обсъждали последното предложение за примирие на американския президент Доналд Тръмп.
Катар бързо осъди това, което нарече „страхлив“ израелски удар на своя територия, заявявайки, че атаката представлява „грубо нарушение на всички международни закони“.
Те добавиха, че разследване на инцидента се провежда „на най-високо ниво“.
Междувременно, израелският канал Channel 12 цитира израелски представител, който твърди, че Тръмп е дал „зелена светлина“ за операцията срещу ръководството на Хамас в Катар. Представителят добави, че Вашингтон е бил уведомен преди удара.