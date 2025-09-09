Палестинският президент Махмуд Абас заяви в понеделник, че се подготвят парламентарни и президентски избори, които ще се проведат в рамките на една година след края на войната на Израел срещу Газа.
Това изявление беше направено по време на среща в Лондон с новоназначения британски външен министър Ивет Купър, като разговорите се фокусираха върху „последните развития в окупираните палестински територии и двустранните отношения между Палестина и Обединеното кралство“, според официалната палестинска новинарска агенция Wafa.
Абас за пореден път подчерта настоящите палестински приоритети: „Незабавно и постоянно прекратяване на огъня, осигуряване на пълен достъп за хуманитарна помощ до Газа, освобождаване на заложниците и затворниците, изтегляне на окупационните сили и стартиране на ранно възстановяване.“
Той приветства „историческото решение на Обединеното кралство да обяви намерението си да признае Държавата Палестина преди предстоящата международна мирна конференция в Ню Йорк по-късно този месец“, описвайки го като „корективна стъпка към историческа несправедливост и отваряне на нов хоризонт за постигане на мир.“
Няколко други западни държави, включително Белгия, Франция, Австралия и Канада, също се подготвят да признаят Палестина по време на срещите на Общото събрание на ООН този месец.
Абас заяви, че „всяка партия или кандидат, желаещи да участват в изборите, трябва да се придържат към политическата програма и международните ангажименти на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), международната легитимност и принципа за една власт, един закон и една легитимна сила за сигурност.“
Политическо обновление на Палестина
В началото на 2021 г. Абас издаде указ за провеждане на законодателни, президентски и парламентарни избори, но до момента такива не са се състояли.
През юли Абас реши да проведе избори за Палестински национален съвет преди края на 2025 г.. Основният закон на ООП постановява, че Националният съвет е върховният орган на организацията, отговорен за определянето на нейните политики, планове и програми.
Абас също обсъди усилията за постигане на „незабавно и постоянно“ прекратяване на огъня в Газа и последните развития по палестинския въпрос с британския премиер Киър Стармър.
Срещата се проведе в Лондон, където Абас пристигна в неделя за тридневно посещение, според Wafa.
Двамата лидери обсъдиха последните развития в окупираните палестински територии, както и двустранните отношения между Палестина и Обединеното кралство.
Палестинският лидер подчерта „необходимостта от спиране на всички израелски нарушения на международното право, разширяването на селищата, насилието от страна на заселниците и анексирането на територии в Западния бряг, осигуряване на освобождаването на задържаните палестински данъчни приходи (около 3 милиарда долара) и прекратяване на нападенията върху ислямски и християнски свети места.“
Той изрази „дълбока благодарност към премиера Стармър и значителните усилия, които той полага за мира“ и за „постоянната позиция на британското правителство в подкрепа на устойчиво прекратяване на огъня, доставката на хуманитарна помощ за Газа, отхвърлянето на разширяването на селищата, насилието от страна на заселниците и анексирането, както и за сериозната работа по прилагането на решението за две държави.“
Абас потвърди, че „Газа е неразделна част от Държавата Палестина, която ще поеме пълната отговорност там с арабска и международна подкрепа, като административният комитет ще започне своите задължения веднага след края на войната.“