Палестинският президент Махмуд Абас заяви в понеделник, че се подготвят парламентарни и президентски избори, които ще се проведат в рамките на една година след края на войната на Израел срещу Газа.

Това изявление беше направено по време на среща в Лондон с новоназначения британски външен министър Ивет Купър, като разговорите се фокусираха върху „последните развития в окупираните палестински територии и двустранните отношения между Палестина и Обединеното кралство“, според официалната палестинска новинарска агенция Wafa.

Абас за пореден път подчерта настоящите палестински приоритети: „Незабавно и постоянно прекратяване на огъня, осигуряване на пълен достъп за хуманитарна помощ до Газа, освобождаване на заложниците и затворниците, изтегляне на окупационните сили и стартиране на ранно възстановяване.“

Той приветства „историческото решение на Обединеното кралство да обяви намерението си да признае Държавата Палестина преди предстоящата международна мирна конференция в Ню Йорк по-късно този месец“, описвайки го като „корективна стъпка към историческа несправедливост и отваряне на нов хоризонт за постигане на мир.“

Няколко други западни държави, включително Белгия, Франция, Австралия и Канада, също се подготвят да признаят Палестина по време на срещите на Общото събрание на ООН този месец.

Абас заяви, че „всяка партия или кандидат, желаещи да участват в изборите, трябва да се придържат към политическата програма и международните ангажименти на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), международната легитимност и принципа за една власт, един закон и една легитимна сила за сигурност.“

В началото на 2021 г. Абас издаде указ за провеждане на законодателни, президентски и парламентарни избори, но до момента такива не са се състояли.