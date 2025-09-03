Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) съобщиха, че израелски дронове са пуснали четири гранати близо до миротворци, които работят по разчистване на пътни блокади, възпрепятстващи достъпа до позиция на ООН във вторник сутринта.
"Това е една от най-сериозните атаки срещу персонала и активите на UNIFIL от подписването на споразумението за прекратяване на военните действия през ноември миналата година," се казва в изявление на UNIFIL в сряда.
Една от гранатите е паднала на разстояние от 20 метра, а три други - на около 100 метра от персонала и превозните средства на ООН.
UNIFIL съобщи, че израелската армия е била предварително уведомена за дейностите по разчистване на пътищата в района, югоизточно от село Марвахин.
Миналата седмица Съветът за сигурност на ООН единодушно удължи мандата на миротворческата мисия в Ливан до края на 2026 година, след което ще започне едногодишен организиран и безопасен процес на изтегляне.
Създадена през 1978 година, UNIFIL патрулира южната граница на Ливан с Израел.