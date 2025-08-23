ПОЛИТИКА
Филипините и Австралия се готвят да сключат отбранителен пакт
Сътрудничеството в областта на сигурността между двамата съюзници се задълбочи, докато те се стремят да противодействат на това, което описват като все по-агресивни действия на Китай в Южнокитайско море.
Филипини, Австралия, Южнокитайско море / AP
23 август 2025

Филипините и Австралия работят върху ново споразумение за отбрана, което ще бъде подписано следващата година, съобщиха техните министри на отбраната в петък. Двете страни се стремят да засилят военното си сътрудничество, за да се справят с общите предизвикателства за сигурността в региона Индо-Тихи океан.

Министърът на отбраната на Филипините Гилберто Теодоро заяви, че подобреното споразумение за отбранително сътрудничество ще отвори пътя за по-чести съвместни военни учения, както и за повишаване на комбинираните оперативни способности и укрепване на регионалното възпиране.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлес, който е в Манила за министерска среща, заяви, че споразумението ще подкрепи и развитието на отбранителна инфраструктура във Филипините, като се планират проекти на пет локации, но не предостави подробности.

Сътрудничеството в областта на сигурността между двете съюзнически държави се задълбочава, тъй като те се стремят да противодействат на това, което описват като все по-агресивни действия на Китай в Южнокитайско море.

Преди посещението на Марлес, филипинската армия съобщи за увеличаване на присъствието на китайски кораби около спорния риф Секънд Томас, съвпадащо с текущите съвместни учения между Канбера и Манила.

15-дневното учение, наречено ALON, което на филипински означава „вълна“, започна на 15 август и включваше съвместно плаване между военноморските сили на Филипините, Австралия и Канада в Южнокитайско море – зона на нарастващо напрежение след сблъсък между два китайски кораба миналата седмица.

Действията на Китай в Южнокитайско море „са не само повод за безпокойство, но и за осъждане“, заяви Теодоро на съвместна пресконференция с Марлес, добавяйки, че те са задълбочили „дефицита на доверие“ към Китай.

Той подчерта, че макар Филипините да не могат да контролират едностранните действия на Китай в региона, е необходимо изграждане на възпиращи механизми.

Китайското посолство в Манила не отговори веднага на запитване за коментар.

Китай претендира почти цялото Южнокитайско море, което е ключов маршрут за повече от 3 трилиона долара годишна търговия по море.

През 2016 г. Постоянният арбитражен съд в Хага постанови, че претенциите на Китай нямат правна основа, като застана на страната на Филипините, които заведоха делото. Но Китай отхвърля решението, което доведе до серия от морски и въздушни конфронтации с Филипините в стратегическия воден път.

