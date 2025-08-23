Филипините и Австралия работят върху ново споразумение за отбрана, което ще бъде подписано следващата година, съобщиха техните министри на отбраната в петък. Двете страни се стремят да засилят военното си сътрудничество, за да се справят с общите предизвикателства за сигурността в региона Индо-Тихи океан.

Министърът на отбраната на Филипините Гилберто Теодоро заяви, че подобреното споразумение за отбранително сътрудничество ще отвори пътя за по-чести съвместни военни учения, както и за повишаване на комбинираните оперативни способности и укрепване на регионалното възпиране.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлес, който е в Манила за министерска среща, заяви, че споразумението ще подкрепи и развитието на отбранителна инфраструктура във Филипините, като се планират проекти на пет локации, но не предостави подробности.

Сътрудничеството в областта на сигурността между двете съюзнически държави се задълбочава, тъй като те се стремят да противодействат на това, което описват като все по-агресивни действия на Китай в Южнокитайско море.

Преди посещението на Марлес, филипинската армия съобщи за увеличаване на присъствието на китайски кораби около спорния риф Секънд Томас, съвпадащо с текущите съвместни учения между Канбера и Манила.

15-дневното учение, наречено ALON, което на филипински означава „вълна“, започна на 15 август и включваше съвместно плаване между военноморските сили на Филипините, Австралия и Канада в Южнокитайско море – зона на нарастващо напрежение след сблъсък между два китайски кораба миналата седмица.