СВЯТ
1 мин. четене
Опустошително свлачище унищожи село в Дарфур, Судан, убивайки над 1000 души
Трагедията се случи в неделя в село Тарасин в планините Мара в Централен Дарфур след дни на обилни валежи в края на август.
Опустошително свлачище унищожи село в Дарфур, Судан, убивайки над 1000 души
Наводнение заля главна улица в столицата на Судан, Хартум, след дъждовете на 27 август. / AFP
2 септември 2025

Опустошително свлачище унищожи село в западния регион Дарфур в Судан, като отне живота на най-малко 1 000 души в една от най-смъртоносните природни катастрофи в съвременната история на африканската страна, съобщи бунтовническа група, която контролира района.

Трагедията се случи в неделя в село Тарасин в Централен Дарфур, в планините Марра, след дни на проливни дъждове в края на август, заяви Суданското освободително движение-армия в свое изявление.

„Първоначалната информация сочи, че всички жители на селото, които са повече от хиляда души, са загинали. Само един човек е оцелял“, се казва в изявлението.

Селото е „напълно изравнено със земята“, добавя групата, като отправя призив към ООН и международните хуманитарни организации за помощ.

Препоръчано

Бягайки от бушуващата война между суданската армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) в щата Северен Дарфур, жителите са потърсили убежище в района на планините Марра, където храната и медикаментите са крайно недостатъчни.

Двугодишната гражданска война остави повече от половината население в критично състояние на глад и прогони милиони от домовете им, като столицата на щата Северен Дарфур, Ел Фашир, е под обстрел.

СвързаниTRT World - Sudan reports 1,200 new cholera cases, 36 deaths within a week
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us