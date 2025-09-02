Опустошително свлачище унищожи село в западния регион Дарфур в Судан, като отне живота на най-малко 1 000 души в една от най-смъртоносните природни катастрофи в съвременната история на африканската страна, съобщи бунтовническа група, която контролира района.

Трагедията се случи в неделя в село Тарасин в Централен Дарфур, в планините Марра, след дни на проливни дъждове в края на август, заяви Суданското освободително движение-армия в свое изявление.

„Първоначалната информация сочи, че всички жители на селото, които са повече от хиляда души, са загинали. Само един човек е оцелял“, се казва в изявлението.

Селото е „напълно изравнено със земята“, добавя групата, като отправя призив към ООН и международните хуманитарни организации за помощ.