Йеменските хуси обявиха в понеделник, че са изстреляли ракета по петролен танкер край бреговете на Саудитска Арабия в Червено море, акт който показва, че групировката може да поднови атаките си, насочени към корабоплаването през ключовия световен воден път.
Военният говорител на хусите бригаден генерал Яхия Сария, пое отговорност за изстрелването в предварително записаното изявление, излъчено по телевизионния канал на бунтовниците „Ал Масира“.
Той твърди, че петролният танкер "Скарлет Рей" (Scarlet Ray) има връзки с Израел. Собствениците на плавателния съд не бяха провъзгласени веднага.
Центърът за морски търговски операции на британските военни (UKMTO), който наблюдава корабоплаването в Близкия изток, съобщи по-рано, че "капитанът е съобщил, че е наблюдавал удар в непосредствена близост до кораба си, причинен от неизвестен обект, придружен от силен взрив", като е уточнил, че екипажът е "невредим" и корабът е продължил пътя си.
От ноември 2023 г. до декември 2024 г. хутите атакуваха над 100 кораба с ракети и дронове в знак на солидарност с палестинците в Газа.
От ноември 2023 г. до януари тази година хутите са атакували с ракети и безпилотни самолети над 100 търговски кораба, като са потопили два кораба и са убили най-малко осем моряци.
Подкрепяните от Иран йеменски хуси спряха атаките си по време на кратко прекратяване на огъня във войната в Газа.
По-късно те станаха мишена на интензивна едноседмична кампания от въздушни удари, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп, която завърши с прекратяване на огъня между групировката и САЩ.
Хусите потопиха два кораба през юли превзеха един плавателен съд и убиха най-малко четирима моряци.
Новите атаки на хусите идват в момент, в който има нова възможност за прекратяване на огъня в Газа, но тя е доста слаба поради нежеланието на израелския премиер Бенямин Нетаняху да сложи край на войната.
Израел започна серия от въздушни удари миналата седмица, при които уби премиера на правителството на хусите и няколко членове на кабинета.