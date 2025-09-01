Йеменските хуси обявиха в понеделник, че са изстреляли ракета по петролен танкер край бреговете на Саудитска Арабия в Червено море, акт който показва, че групировката може да поднови атаките си, насочени към корабоплаването през ключовия световен воден път.

Военният говорител на хусите бригаден генерал Яхия Сария, пое отговорност за изстрелването в предварително записаното изявление, излъчено по телевизионния канал на бунтовниците „Ал Масира“.

Той твърди, че петролният танкер "Скарлет Рей" (Scarlet Ray) има връзки с Израел. Собствениците на плавателния съд не бяха провъзгласени веднага.

Центърът за морски търговски операции на британските военни (UKMTO), който наблюдава корабоплаването в Близкия изток, съобщи по-рано, че "капитанът е съобщил, че е наблюдавал удар в непосредствена близост до кораба си, причинен от неизвестен обект, придружен от силен взрив", като е уточнил, че екипажът е "невредим" и корабът е продължил пътя си.

От ноември 2023 г. до декември 2024 г. хутите атакуваха над 100 кораба с ракети и дронове в знак на солидарност с палестинците в Газа.