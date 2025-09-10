СВЯТ
Близо 200 арестувани при сблъсъци между протестиращи и полиция в Париж
Във Франция избухнаха масови протести и сблъсъци с полицията заради бщественото недоволство срещу управлението на президента Еманюел Макрон и мерките за икономии.
През лятото акцията Да блокираме всичко набра скорост в социалните мрежи и криптираните чатове. / AA
10 септември 2025

Близо 200 души бяха арестувани в ранните етапи на националните протести в Париж в сряда, съобщи френският министър на вътрешните работи Бруно Ретайо.

Демонстранти се сблъскаха с полицията рано сутринта в Париж, където контейнери за боклук бяха подпалени, докато правителството разположи изключителен брой от 80 000 полицаи за деня на националната протестна под лозунга „Да блокираме всичко“.

Два дни след като Франсоа Байру загуби вота на доверие в понеделник вечерта и заменен във вторник от Себастиен Лекорню, хиляди протестиращи откликнаха на онлайн призивите за нарушаване на реда в страната.

Протестната акция „Bloquons Tout“ (Да блокираме всичко) набра скорост в социалните мрежи и криптирани чатове през лятото. Призивът му за ден на блокади, стачки, демонстрации и други форми на протест идва в момент, когато Макрон — една от основните мишени на движението — назначи четвърти министър-председател за последните 12 месеца.

Движението, което се разраства вирусно без ясно идентифицирано лидерство, има широк спектър от искания — много от тях насочени срещу спорните бюджетни ограничения, които Байру защитаваше преди да напусне поста — както и по-широки оплаквания за неравенство.

Онлайн призивите за стачки, бойкоти, блокади и други форми на протест в сряда бяха придружени с апели за избягване на насилие.

Спонтанността акцеията „Да блокираме всичко“ напомня за движението „Жълтите жилетки“, което разтърси първия мандат на Макрон като президент. То започна с работници, които лагеруваха на кръстовища в знак на протест срещу повишаването на данъците върху горивата, носейки светлоотразителни жилетки. Скоро се разпространи сред хора от различни политически, регионални, социални и генерационни разделения, гневни от икономическата несправедливост и лидерството на Макрон.

