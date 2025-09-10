Близо 200 души бяха арестувани в ранните етапи на националните протести в Париж в сряда, съобщи френският министър на вътрешните работи Бруно Ретайо.

Демонстранти се сблъскаха с полицията рано сутринта в Париж, където контейнери за боклук бяха подпалени, докато правителството разположи изключителен брой от 80 000 полицаи за деня на националната протестна под лозунга „Да блокираме всичко“.

Два дни след като Франсоа Байру загуби вота на доверие в понеделник вечерта и заменен във вторник от Себастиен Лекорню, хиляди протестиращи откликнаха на онлайн призивите за нарушаване на реда в страната.

Протестната акция „Bloquons Tout“ (Да блокираме всичко) набра скорост в социалните мрежи и криптирани чатове през лятото. Призивът му за ден на блокади, стачки, демонстрации и други форми на протест идва в момент, когато Макрон — една от основните мишени на движението — назначи четвърти министър-председател за последните 12 месеца.