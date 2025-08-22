Притежателите на дипломатически и служебни паспорти от Бангладеш и Пакистан вече няма да се нуждаят от визи за пътуване между двете страни, съобщиха официални лица.
Съветът на съветниците на временното правителство на Бангладеш, ръководено от Мухамад Юнус, одобри споразумение за взаимно освобождаване от визи, заяви прессекретарят му Шафикул Алам на пресконференция в Дака в четвъртък.
"Споразумението ще бъде за срок от пет години. Притежателите на дипломатически и служебни паспорти ще могат да пътуват до Пакистан без виза," каза Алам. Той отбеляза, че Бангладеш вече има подобни договорености с 31 други държави.
Съгласно споразумението, пакистанските официални лица също ще получат безвизов достъп до Бангладеш.
Това развитие следва срещата от миналия месец в Дака между съветника по вътрешните работи на Бангладеш Джахангир Алам Чоудхури и министъра на вътрешните работи на Пакистан Мохсин Накви, по време на която двете страни заявиха, че финализират меморандум за разбирателство за визи при пристигане за притежателите на служебни паспорти.
Безвизовото пътуване между двете южноазиатски държави беше прекратено след войната през 1971 г., която доведе до независимостта на Бангладеш.
Отношенията между Дака и Исламабад се подобриха през последните месеци, особено след въстанието през август 2024 г., което свали правителството на Шейх Хасина.
Министърът на търговията на Пакистан Джам Камал Хан пристигна в Дака късно в сряда за четиридневно официално посещение от 21 до 24 август. Посещението има за цел да укрепи двустранните търговски връзки и да засили икономическото сътрудничество, според официално изявление.