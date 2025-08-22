Притежателите на дипломатически и служебни паспорти от Бангладеш и Пакистан вече няма да се нуждаят от визи за пътуване между двете страни, съобщиха официални лица.

Съветът на съветниците на временното правителство на Бангладеш, ръководено от Мухамад Юнус, одобри споразумение за взаимно освобождаване от визи, заяви прессекретарят му Шафикул Алам на пресконференция в Дака в четвъртък.

"Споразумението ще бъде за срок от пет години. Притежателите на дипломатически и служебни паспорти ще могат да пътуват до Пакистан без виза," каза Алам. Той отбеляза, че Бангладеш вече има подобни договорености с 31 други държави.

Съгласно споразумението, пакистанските официални лица също ще получат безвизов достъп до Бангладеш.