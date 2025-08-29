СВЯТ
2 мин. четене
Тръмп се стреми да ограничи визите за студенти, журналисти и участници в обменни програми
Предложеното правило ще ограничи престоя на студентите до четири години и ще ограничи визите за чуждестранни журналисти до 240 дни.
Тръмп се стреми да ограничи визите за студенти, журналисти и участници в обменни програми
Администрацията на Тръмп се стреми да ограничи визите за студенти, журналисти и обменни посетители. / Reuters
29 август 2025

Администрацията на Тръмп предложи ново правило, което ще ограничи продължителността на престоя на международни студенти, участници в културни обменни програми и чуждестранни журналисти в Съединените щати.

Предложението, публикувано в четвъртък в Federal Register, ще сложи край на дългогодишната практика за издаване на F визи за студенти, J визи за участници в обменни програми и I визи за чуждестранни медийни представители за „продължителност на статуса“.

Тази система позволяваше на притежателите на визи да останат в страната за времето на тяхната програма или задача, стига да спазват условията на визата.

Вместо това, Министерството на вътрешната сигурност (DHS) предлага въвеждането на фиксирани периоди.

Според проекта за правило, визите за студенти и участници в обменни програми ще бъдат ограничени до четири години. Чуждестранните журналисти ще бъдат ограничени до 240 дни, а за китайските граждани – само 90 дни.

В момента визите остават валидни, докато притежателите им спазват условията, без да е необходимо да кандидатстват за подновяване.

‘Злоупотреба с визи’

Предложената промяна ще принуди притежателите на визи да подават молби за удължаване, ако имат нужда от повече време за завършване на обучението или задачите си.

Препоръчано

„За разлика от повечето неимигрантски категории, които се приемат за фиксиран период от време, чужденците с F, J и повечето I визи ... в момента се приемат ... за периода, в който спазват условията на своята неимигрантска категория,“ заяви DHS в уведомлението.

„DHS предлага да измени своите регулации, като промени периода на приемане ... от продължителност на статуса към приемане за фиксиран период от време.“

Официални лица заявиха, че новата система е създадена, за да се бори със „злоупотребата с визи“ и да подобри способността на правителството да „правилно проверява и наблюдава“ тези, които влизат в САЩ под тези категории.

Правилото предизвика загриженост сред университети и медийни организации, които разчитат на международни студенти и чуждестранни репортери.

Критиците твърдят, че промяната може да създаде несигурност и административни затруднения за институции и лица, които вече преминават през обстойни проверки преди влизане.

Обществеността има 30 дни да подаде обратна връзка по предложението чрез портала Federal eRulemaking Portal.

DHS ще прегледа коментарите преди финализиране на регулацията.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us