Администрацията на Тръмп предложи ново правило, което ще ограничи продължителността на престоя на международни студенти, участници в културни обменни програми и чуждестранни журналисти в Съединените щати.

Предложението, публикувано в четвъртък в Federal Register, ще сложи край на дългогодишната практика за издаване на F визи за студенти, J визи за участници в обменни програми и I визи за чуждестранни медийни представители за „продължителност на статуса“.

Тази система позволяваше на притежателите на визи да останат в страната за времето на тяхната програма или задача, стига да спазват условията на визата.

Вместо това, Министерството на вътрешната сигурност (DHS) предлага въвеждането на фиксирани периоди.

Според проекта за правило, визите за студенти и участници в обменни програми ще бъдат ограничени до четири години. Чуждестранните журналисти ще бъдат ограничени до 240 дни, а за китайските граждани – само 90 дни.

В момента визите остават валидни, докато притежателите им спазват условията, без да е необходимо да кандидатстват за подновяване.

‘Злоупотреба с визи’

Предложената промяна ще принуди притежателите на визи да подават молби за удължаване, ако имат нужда от повече време за завършване на обучението или задачите си.