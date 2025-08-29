Администрацията на Тръмп предложи ново правило, което ще ограничи продължителността на престоя на международни студенти, участници в културни обменни програми и чуждестранни журналисти в Съединените щати.
Предложението, публикувано в четвъртък в Federal Register, ще сложи край на дългогодишната практика за издаване на F визи за студенти, J визи за участници в обменни програми и I визи за чуждестранни медийни представители за „продължителност на статуса“.
Тази система позволяваше на притежателите на визи да останат в страната за времето на тяхната програма или задача, стига да спазват условията на визата.
Вместо това, Министерството на вътрешната сигурност (DHS) предлага въвеждането на фиксирани периоди.
Според проекта за правило, визите за студенти и участници в обменни програми ще бъдат ограничени до четири години. Чуждестранните журналисти ще бъдат ограничени до 240 дни, а за китайските граждани – само 90 дни.
В момента визите остават валидни, докато притежателите им спазват условията, без да е необходимо да кандидатстват за подновяване.
‘Злоупотреба с визи’
Предложената промяна ще принуди притежателите на визи да подават молби за удължаване, ако имат нужда от повече време за завършване на обучението или задачите си.
„За разлика от повечето неимигрантски категории, които се приемат за фиксиран период от време, чужденците с F, J и повечето I визи ... в момента се приемат ... за периода, в който спазват условията на своята неимигрантска категория,“ заяви DHS в уведомлението.
„DHS предлага да измени своите регулации, като промени периода на приемане ... от продължителност на статуса към приемане за фиксиран период от време.“
Официални лица заявиха, че новата система е създадена, за да се бори със „злоупотребата с визи“ и да подобри способността на правителството да „правилно проверява и наблюдава“ тези, които влизат в САЩ под тези категории.
Правилото предизвика загриженост сред университети и медийни организации, които разчитат на международни студенти и чуждестранни репортери.
Критиците твърдят, че промяната може да създаде несигурност и административни затруднения за институции и лица, които вече преминават през обстойни проверки преди влизане.
Обществеността има 30 дни да подаде обратна връзка по предложението чрез портала Federal eRulemaking Portal.
DHS ще прегледа коментарите преди финализиране на регулацията.