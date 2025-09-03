Признаването на палестинска държава от водещи западни страни би отбелязало „стартовия изстрел“ за ускорено прилагане на решението за две държави, заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон.

Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия обявиха, че ще признаят палестинската държава на предстоящото Общо събрание на ООН.

Обединеното кралство посочи, че може да отложи признаването, ако Израел облекчи хуманитарната криза в Газа и се ангажира с дългосрочен мирен процес.

Тези действия целят да окажат натиск върху Израел да спре офанзивата си в Газа и да прекрати разширяването на селищата в окупирания Западен бряг.

Специалистите обаче твърдят, че признаването рискува да остане символично, ако не бъде подкрепено с конкретни стъпки.

„Мисля, че това ще бъде стартовият изстрел за това, което се надяваме да бъде спринт, а не дори марш, към прилагането на решението за две държави“, заяви пратеникът Хусам Зомлот пред Reuters.

„Надяваме се на активна, ефективна и значима роля от страна на Обединеното кралство.“