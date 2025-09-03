СВЯТ
2 мин. четене
Признаването на палестинската държава може да ускори постигането на решение с две държави
Ръководителят на палестинската мисия в Лондон заяви, че признаването от западните страни би създало инерция за мир въпреки съпротивата на Израел.
Признаването на палестинската държава може да ускори постигането на решение с две държави
Хусам Зомлот, ръководител на палестинската мисия във Великобритания, говори на събитие в Чатъм Хаус, Лондон. / Reuters
3 септември 2025

Признаването на палестинска държава от водещи западни страни би отбелязало „стартовия изстрел“ за ускорено прилагане на решението за две държави, заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон.

Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия обявиха, че ще признаят палестинската държава на предстоящото Общо събрание на ООН.

Обединеното кралство посочи, че може да отложи признаването, ако Израел облекчи хуманитарната криза в Газа и се ангажира с дългосрочен мирен процес.

Тези действия целят да окажат натиск върху Израел да спре офанзивата си в Газа и да прекрати разширяването на селищата в окупирания Западен бряг.

Специалистите обаче твърдят, че признаването рискува да остане символично, ако не бъде подкрепено с конкретни стъпки.

„Мисля, че това ще бъде стартовият изстрел за това, което се надяваме да бъде спринт, а не дори марш, към прилагането на решението за две държави“, заяви пратеникът Хусам Зомлот пред Reuters.

„Надяваме се на активна, ефективна и значима роля от страна на Обединеното кралство.“

Препоръчано

Израел, който е изправен пред нарастваща глобална критика за действията си в Газа, осъди жестовете за признаване, заявявайки, че те ще възнаградят Хамас.

Решението за две държави предвижда палестинска държава в Газа и окупирания Западен бряг, свързани чрез коридор през Израел, редом с Израел.

Но неговата осъществимост намалява, тъй като строителството на селища се ускорява, а споровете за граници, бежанци и Йерусалим остават нерешени.

Зомлот заяви, че ходът на Великобритания би бил особено значим, като се има предвид Декларацията Балфур от 1917 г., която подкрепя „национален дом за еврейския народ в Палестина“.

Той подчерта, че не е твърде късно за постигане на двудържавно решение, ако международните условия продължат да бъдат подходящи.

„След като създадем достатъчно натиск — значим натиск — уверявам ви, че това е абсолютно възможно“, каза той, призовавайки Израел да демонтира селищата.

През 2024 г. Международният съд постанови, че израелската окупация и заселническите дейности са незаконни и трябва да бъдат прекратени възможно най-скоро.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us