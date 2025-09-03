Признаването на палестинска държава от водещи западни страни би отбелязало „стартовия изстрел“ за ускорено прилагане на решението за две държави, заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон.
Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия обявиха, че ще признаят палестинската държава на предстоящото Общо събрание на ООН.
Обединеното кралство посочи, че може да отложи признаването, ако Израел облекчи хуманитарната криза в Газа и се ангажира с дългосрочен мирен процес.
Тези действия целят да окажат натиск върху Израел да спре офанзивата си в Газа и да прекрати разширяването на селищата в окупирания Западен бряг.
Специалистите обаче твърдят, че признаването рискува да остане символично, ако не бъде подкрепено с конкретни стъпки.
„Мисля, че това ще бъде стартовият изстрел за това, което се надяваме да бъде спринт, а не дори марш, към прилагането на решението за две държави“, заяви пратеникът Хусам Зомлот пред Reuters.
„Надяваме се на активна, ефективна и значима роля от страна на Обединеното кралство.“
Израел, който е изправен пред нарастваща глобална критика за действията си в Газа, осъди жестовете за признаване, заявявайки, че те ще възнаградят Хамас.
Решението за две държави предвижда палестинска държава в Газа и окупирания Западен бряг, свързани чрез коридор през Израел, редом с Израел.
Но неговата осъществимост намалява, тъй като строителството на селища се ускорява, а споровете за граници, бежанци и Йерусалим остават нерешени.
Зомлот заяви, че ходът на Великобритания би бил особено значим, като се има предвид Декларацията Балфур от 1917 г., която подкрепя „национален дом за еврейския народ в Палестина“.
Той подчерта, че не е твърде късно за постигане на двудържавно решение, ако международните условия продължат да бъдат подходящи.
„След като създадем достатъчно натиск — значим натиск — уверявам ви, че това е абсолютно възможно“, каза той, призовавайки Израел да демонтира селищата.
През 2024 г. Международният съд постанови, че израелската окупация и заселническите дейности са незаконни и трябва да бъдат прекратени възможно най-скоро.