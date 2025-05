Новинарските организации и издателите се изправят пред труден избор — те могат или да партнират с компании за изкуствения интелект, или да рискуват съдържанието им да бъде завладяно от AI компании по други начини. Мултинационалната медийна компания News Corp, собственост на семейството Мърдок, е последната в редицата компании, която сключи споразумение с OpenAI, позволявайки на OpenAI да показва новинарското си съдържание в отговор на запитвания от потребителите в ChatGPT. Споразумението означава, че производителите на ChatGPT и други инструменти за изкуствен интелект, като Sora, AI модел, способен да създава реалистични и въображаеми видеа от текстови инструкции, ще имат достъп до актуално и архивно съдържание от основните издания на News Corp. Какво би могло да донесе споделянето на журналистика с компании за AI и технологични гиганти за бъдещето на новините?

Последното партньорство на OpenAI с друг голям играч в света на медиите „определено осигурява на News Corp приходи от използването на съдържанието им за обучение на AI модели, но сумата, която OpenAI плаща по това споразумение, не е висока в относителност към стойността на данните“, коментира професорът по цифрова комуникация и култура в Университета на Сидни и Лауреат на Австралийския изследователски съвет, Тери Флю.

„За OpenAI и другите в тази сфера, като Google, се откроява проблемът, с който се сблъскват при придобиването на надеждни данни по законен начин, и необходимостта от по-зрял бизнес модел.“

Двете компании, замесени в последната спогодба на OpenAI, не разкриха финансовите детайли, но според информации на Wall Street Journal, собственост на News Corp, сделката може да надхвърли 250 милиона долара за период от пет години и включва компенсации в паричен и кредитен вид за използването на технологията на AI компанията. News Corp притежава също MarketWatch и New York Post в САЩ. В Австралия и Великобритания, тя притежава The Daily Telegraph, news.com.au, и The Australian, както и The Sun, The Sunday Times, и The Times. Многостранната сделка, обявена миналата седмица, следва споразумението на AI компанията от 29 април с Financial Times, базиран в Лондон, за лицензиране на нейното съдържание за развитие на AI обучение. Други издатели, като родителската компания на Politico Axel Springer, Associated Press, Prisa Media в Испания и Le Monde във Франция, също направиха подобни споразумения. "Новините представляват злато за AI компания", казва Джонатан Сома, професор по журналистическа работа в Колумбийското училище по журналистика, пред TRT World. "Те се пишат от хора, са по-нови от срока на обучение на техните чатботове и именно това е, което мнозина от техните потребители искат да знаят. Ако новинарските организации ще продават правата за такова ценно съдържание, те трябва да определят цените високи." Сома не смята, че AI ще замести журналистиката; по-скоро той вярва, че тя "ще бъде паразит, захванал се за страната на журналистиката." "Без журналисти, чатботовете за актуални събития нямаше да имат за какво да пишат, няма да имат какво да публикуват, няма да имат отговори." Сома добавя, че въпросът е дали тези партньорства могат да осигурят доходи за новинарските организации, пропорционални на усилията, вложени в оригиналната журналистика. Той се съмнява, че News Corp и другите новинарски организации знаят колко ценно е тяхното съдържание и също така се съмнява, че OpenAI иска да плати реалната стойност на това съдържание. Няколко компании, като New York Times и Chicago Tribune, са предприели обратния път и съди OpenAI и Microsoft за използването на техните статии за обучение на AI.

Изкуствени интелект инструменти като ChatGPT, а също и Copilot на Microsoft и Gemini на Google, използват големи езикови модели (LLMs), които анализират огромни количества текст от интернет, за да предскажат следващата дума в изречението, което им позволява да имитират човешката реч и писане. Мариус Драгомир, директор на Центъра за изследвания на медиите и журналистика, независим мисловен център за медийни изследвания и политика, подчертава важността на регулирането за издателите, които си партнират с компании на AI. Докато такива партньорства могат да донесат търговски ползи, не всеки съдържание отговаря на високите стандарти за качество и точност. Драгомир споделя с TRT World, че е от съществено значение да се признае, че значителни различия характеризират медийната индустрия, което може да доведе до още по-бранирано отразяване заради някои медийни пазари, които "служат на интересите на своите собственици." Някои от тях са силно концентрирани в властта, докато други са контролирани от пропаганда и дезинформация, често пренасяни от медии, финансирани от правителството, добавя той. "В случая с News Corp, някои от медиите му са известни със своето таблоидно, не винаги точно, нискокачествено съдържание, затова възникват въпросите: позволява ли се такова съдържание да бъде представяно като 'правилните' отговори на каквито и да било въпроси, които хората биха могли да зададат на AI?," споделя Драгомир. Според професора от Колумбийския университет по журналистика Сома, чат ботите също са предразположени към халюцинации и редактиране. "Лесно е за AI да цитира статия, но да даде напълно неправилен резюме – вижте неотдавнашния провал с генерираните резултати от търсене на Google. Тези AI резултати, които нямат концепция за истината, могат да станат размножителна среда за дезинформация," казва той. За Пийт Пачал, основател на Media CoPilot, бюллетин в Substack за това как AI променя медиите и журналистиката, партньорството между OpenAI и News Corp "представлява повратен момент."

Докато бъдещето на новинарството изглеждаше неясно, когато The New York Times подаде иск срещу OpenAI за нарушение на авторски права през декември, Пачал казва на TRT World: "Изглежда, че споразуменията за съдържание ще станат нормата напред, " като се имат предвид уговорките с известни издатели като Асоциацията на печатните медии (AP) и Axel Springer - и най-новото, News Corp. "The New York Times е намерила няколко незначителни съюзника в своя иск, но не и много. Въпреки това, решение в полза на Times, дори и частично, може да промени цялата картина." "Тактически, сделките са разумни, тъй като това ще предостави на издателите спешно необходимите приходи в краткосрочен план," казва Пачал. Въпреки това, в дългосрочен план може да се окаже грешка, тъй като компаниите за ИИ по същество получават правото да "контролират клиентските отношения за ИИ обобщения," добавя той.

Според Пачал, Google е "голям играч, който влияе на спешността на всичко това." Той подчертава, че издателите ще страдат от намаляване на трафика, тъй като функцията AI Overviews на технологичната компания, която включва обобщения, генерирани от AI, на върха на търсачката, става обичайна. "Няма да бъдат сключвани сделки с Google относно съдържанието," обяснява Пачал, "тъй като Google, независимо дали е прав или грешен, просто разглежда AI Overviews като удължение на уеб търсенето, което извършва вече десетилетия." Той добавя, "Най-голямото последствие от тези сделки с OpenAI е, че издателите ще бъдат мотивирани да подкрепят OpenAI в която и да е битка за бъдещето на търсенето с ИИ. Защото, ако Google спечели, всички тези средства бързо ще изчезнат." Със средните потребители, които стават все по-удобни с инструментите за ИИ, които директно отговарят на запитванията на хората, възникват опасения, че хората могат да разчитат все повече на основни технологични чатботи за информация вместо на репортажи, извършени от журналисти и медийни компании. Алфред Хермида, професор в Университета на Британска Колумбия в училището по журналистика, писане и медии, където е служил като директор повече от пет години, обяснява на TRT World, че новинарските сайтове потенциално могат да изгубят необичайни посетители, които търсят бързи новини, в резултат на което трафикът може да се съкрати значително.

„Те са източник на ценни приходи за издателите, но могат потенциално да им навредят в дългосрочен план, тъй като системите с изкуствен интелект ще могат да бъдат обучавани на съдържание от журналистика“, казва Хермида, добавяйки, че споразумения като това с News Corp са важни за OpenAI, тъй като предоставят необходимото на компанията за изкуствен интелект - непрекъснато снабдяване с учебни материали. „По-малко ясно е какво ще се случи с новинарските медии, ако и когато системи като ChatGPT научат да генерират достатъчно качествени новинарски репортажи.“ Партньорството би могло да разшири аудиторията на News Corp, включвайки хора, които не посещават обичайно новинарските им източници. Въпреки това, Хермида отбелязва, че остава неясно дали това ще увеличи читателската аудитория за техните марки. „Данните от социалните медии показват, че това не помага за развитието на лоялност към марката, тъй като хората идентифицират посредника, например Facebook, като източник на новините“, казва Хермида, която вижда споразуменията между новинарските организации и компаниите за изкуствен интелект като „двуостър меч“. „Рискът е, че новинарските издатели ще станат зависими от компаниите за изкуствен интелект, както го направиха и с Facebook в контекста на посещенията и приходите.“ Качеството на тези резюмета и цялостното потребителско изживяване при търсене на новини, генерирани от изкуствен интелект, ще определи дали те ще се превърнат в основен източник на информация за хората. Ерик Бора от Университета в Амстердам, от факултета по хуманитарни науки и медийни изследвания, отбелязва, че хората може да се наложи да се подготвят за трансформация в начина, по който достъпваме и консумираме новинарско съдържание. Както казва той: „Потребителите вероятно няма да кликнат върху издателите. За издателите ще стане по-трудно да „проследят“ какви новини са популярни и няма да могат да поставят реклами до тях (където обикновено повече погледи означава повече пари). „Това може също да означава спад в индивидуалните абонаменти.“