Глобалната флотилия „Сумуд“ съобщи за второ предполагаемо нападение с дрон срещу един от нейните кораби, докато конвоят с хуманитарна помощ се подготвя да отплава от Тунис към обсадената Газа.

„Още един кораб беше ударен при предполагаемо нападение с дрон. Няма съобщения за пострадали. Очаквайте скоро актуализации“, обяви флотилията във вторник в Instagram.

Активистката Лейла Хегази описа нападението срещу кораба „Алма“ по време на смяната си.

„Това е второто нападение с дрон срещу един от корабите.“

„Надяваме се това да не се превърне в нощно явление, защото те играят много игри“, добави Хегази.

Друг активист, който е станал свидетел на нападението, заяви, че е видял дрона „буквално точно отгоре, може би на 6 метра“, преди да предизвика пожар.

„Подадохме сигнал за тревога. Викахме. Бяхме готови с маркучите и пожарът беше потушен за две минути“, разказа той.

По време на пряко излъчване друг активист сподели, че след първоначалния оглед няма значителни структурни щети и всички на борда са в безопасност.

„Две нощи подред. Това не е съвпадение. Това не е инцидент. Това е заплаха за мисията и ние я приемаме много сериозно“, каза тя.

‘Тактика за сплашване’