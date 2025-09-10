СВЯТ
10 септември 2025

Глобалната флотилия „Сумуд“ съобщи за второ предполагаемо нападение с дрон срещу един от нейните кораби, докато конвоят с хуманитарна помощ се подготвя да отплава от Тунис към обсадената Газа.

„Още един кораб беше ударен при предполагаемо нападение с дрон. Няма съобщения за пострадали. Очаквайте скоро актуализации“, обяви флотилията във вторник в Instagram.

Активистката Лейла Хегази описа нападението срещу кораба „Алма“ по време на смяната си.

„Това е второто нападение с дрон срещу един от корабите.“

„Надяваме се това да не се превърне в нощно явление, защото те играят много игри“, добави Хегази.

Друг активист, който е станал свидетел на нападението, заяви, че е видял дрона „буквално точно отгоре, може би на 6 метра“, преди да предизвика пожар.

„Подадохме сигнал за тревога. Викахме. Бяхме готови с маркучите и пожарът беше потушен за две минути“, разказа той.

По време на пряко излъчване друг активист сподели, че след първоначалния оглед няма значителни структурни щети и всички на борда са в безопасност.

„Две нощи подред. Това не е съвпадение. Това не е инцидент. Това е заплаха за мисията и ние я приемаме много сериозно“, каза тя.

Лодка от глобалната флотилия "Сумуд" е поразена с дрон край Тунис

‘Тактика за сплашване’

Активистката заяви, че това е „ясна тактика за сплашване“, целяща „да уплаши хората да не се качат на корабите утре“.

„Няма да се откажем“, добави тя.

Флотилията по-рано във вторник съобщи, че основният ѝ кораб, „Семейният кораб“, е бил ударен от предполагаем дрон край бреговете на Тунис.

Глобалната флотилия „Сумуд“, наречена на арабската дума за „устойчивост“, се състои от над 50 кораба с участници от различни държави, включително лекари, журналисти и активисти.

Около 150 активисти, сред които тунизийци, турци и други от Европа, Африка и Азия, участват в инициативата.

Флотилията отплава от Барселона в края на август заедно с друга група от Генуа, Италия, и се очаква да отпътува от Тунис в сряда към Газа.

Инициативата има за цел да оспори блокадата на Израел и да достави хуманитарна помощ на анклава.

Подкрепената от ООН Класификация на интегрираната продоволствена сигурност (IPC) съобщи на 22 август, че гладът е обхванал северната част на Газа и предупреди, че може да се разпространи, докато блокадата на Израел продължава.

Израел е убил близо 65 000 палестинци, предимно жени и деца, в геноцида си в Газа от октомври 2023 г. насам.

Той е превърнал по-голямата част от анклава в руини, като е разселил практически цялото население.

Миналия ноември Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

