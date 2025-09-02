Асоциацията на водещите световни учени по въпросите на геноцида прие резолюция, според която са изпълнени правните критерии за установяване, че Израел извършва геноцид в Газа, заяви нейният президент в понеделник.

86% от гласувалите сред 500-членната Международна асоциация на учените по геноцид подкрепиха резолюцията, според която „политиките и действията на Израел в Газа отговарят на правната дефиниция за геноцид, посочена в Член II от Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид (1948 г.)“.

От създаването си през 1994 г., асоциацията е приела девет резолюции, признаващи исторически или текущи случаи като геноцид.

До момента израелското външно министерство не коментира резолюцията.

Израел започна своята офанзива срещу Газа през октомври 2023 г., след нападение на своя територия от палестинската съпротивителна група Хамас. Израелските власти съобщават, че са загинали най-малко 1200 и около 250 души са били взети за пленници.