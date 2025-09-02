СВЯТ
2 мин. четене
Израел извършва геноцид в Газа, твърдят водещи световни експерти
Политиките и действията на Израел в Газа отговарят на правното определение за геноцид в Член II от Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид.
Израел извършва геноцид в Газа, твърдят водещи световни експерти
Разрушени сгради в Газа, гледка от израелската страна на границата между Газа и Израел, 31 август 2025 г. / Reuters
2 септември 2025

Асоциацията на водещите световни учени по въпросите на геноцида прие резолюция, според която са изпълнени правните критерии за установяване, че Израел извършва геноцид в Газа, заяви нейният президент в понеделник.

86% от гласувалите сред 500-членната Международна асоциация на учените по геноцид подкрепиха резолюцията, според която „политиките и действията на Израел в Газа отговарят на правната дефиниция за геноцид, посочена в Член II от Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид (1948 г.)“.

От създаването си през 1994 г., асоциацията е приела девет резолюции, признаващи исторически или текущи случаи като геноцид.

До момента израелското външно министерство не коментира резолюцията.

Израел започна своята офанзива срещу Газа през октомври 2023 г., след нападение на своя територия от палестинската съпротивителна група Хамас. Израелските власти съобщават, че са загинали най-малко 1200 и около 250 души са били взети за пленници.

Препоръчано

Оттогава военните действия на Израел отнеха живота на повече от 63 000 палестинци, разрушиха или повредиха повечето сгради в анклава и принудиха почти всички негови жители поне веднъж да напуснат домовете си.

Освен това, подкрепян от ООН глобален мониторинг на глада определи в петък, че град Газа и околните райони официално страдат от глад, който вероятно ще се разпространи.

Системата за интегрирана класификация на фазите на продоволствена сигурност (IPC) съобщи, че 514 000 души — близо една четвърт от палестинците в Газа — изпитват глад, като се очаква броят им да нарасне до 641 000 до края на септември.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us