Президентът на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателят на Индия Нарендра Моди изразиха оптимизъм в сряда относно продължаващите търговски преговори между двете страни, въпреки нарастващото напрежение около митническите тарифи.

Тръмп обяви, че преговорите продължават с цел преодоляване на търговските бариери и похвали Моди като „много добър приятел“, докато Моди отговори топло, изразявайки оптимизъм за разкриването на „неограничения потенциал“ на партньорството между Индия и САЩ.

„С удоволствие съобщавам, че Индия и Съединените американски щати продължават преговорите за премахване на търговските бариери между нашите две нации“, написа Тръмп във вторник в своята платформата Truth Social.

Той изрази увереност относно предстоящите разговори с Моди.

„Очаквам с нетърпение да разговарям с моя много добър приятел, премиера Моди, през идните седмици. Убеден съм, че няма да има трудности да стигнем до успешен край за двете наши велики държави!“, добави той.

Коментарите на Тръмп, даващи позитивна оценка на отношенията между Вашингтон и Ню Делхи, идват на фона на силното напрежения в търговските отношения между САЩ и Индия, свързани с високите мита, наложени от администрацията на Тръмп.

Конфликтът ескалира през август, когато САЩ наложиха 25% мито върху индийския внос, преди да я удвоият до 50% заради продължаващите покупки на руски енергоносители от Ню Делхи.

В отговор на публикацията на Тръмп, Моди, който определи Индия и САЩ като „близки приятели и естествени партньори“, заяви, че е „уверен, че нашите търговски преговори ще проправят пътя за разкриване на неограничения потенциал на партньорството между Индия и САЩ“.