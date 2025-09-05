СВЯТ
2 мин. четене
Русия отхвърли разполагането на чужди войски като гаранция за сигурността на Украйна
Москва посочва споразумението от Истанбул от 2022 г. като основа за мирни преговори, като същевременно омаловажава перспективите за срещи на високо ниво с Киев.
Песков твърди, че всички гаранции за сигурността на Украйна вече са заложени в рамките на мирните преговори, проведени в Истанбул през 2022 г. (Снимка: Reuters) / Reuters
5 септември 2025

Кремъл заяви в петък, че чуждестранни военни контингенти не могат да осигурят гаранции за сигурността на Украйна, подчертавайки, че е необходимо значително предварително подготвяне, преди да се проведат каквито и да било преговори на високо равнищни между Москва и Киев за прекратяване на войната.

Коментарите бяха направени ден след като 26 държави обещаха да предоставят следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, които включват възможността за международни сили, действащи на суша, в морето и във въздуха.

„Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни контингенти, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавната новинарска агенция РИА по време на Източния икономически форум във Владивосток.

„Това не може да служи като гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна“, добави той.

Мерки за сигурност за прекратяване на войната

Въпреки опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи за уреждане на конфликта, няма много признаци, че войната — която продължава вече трета година е близо до разрешаване.

Песков отбеляза, че всички необходими гаранции за сигурността на Украйна вече са включени в рамката на мирните преговори, проведени в Истанбул през 2022 г. Това предложение предвиждаше Украйна да се откаже от амбициите си за членство в НАТО и да приеме неутрален, безядрен статут в замяна на гаранции за сигурност от САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция.

Той добави, че Москва е доволна от текущото ниво на представителство в преговорите с Киев.

„Преди да се проведе среща на високо или най-високо равнище, е необходимо да се извърши огромно количество работа за решаване на дребни въпроси, малки технически детайли, които заедно съставляват целия процес на уреждане“, каза Песков.

Севернокорейски бойци

Песков също така коментира спекулациите за участие на Северна Корея, като уточни, че севернокорейски войски не са разположени в Украйна, а само на руска територия.

В сряда руският президент Владимир Путин благодари на Ким Чен-ун за смелата борба на севернокорейските войници срещу украинските сили.

„По ваша инициатива, както е добре известно, вашите специални сили участваха в освобождаването на Курска област“, каза Путин на Ким по време на среща в Китай.

„Вашите войници се бориха смело и героично.“

Севернокорейските войски помогнаха на Русия по-рано тази година да изтласка украинските сили от западния регион на Русия – Курск.

