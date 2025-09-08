Китайската рейтингова агенция CSCI Pengyuan присъди „ААА“ на руската петролна компания “Газпром”, която е в черния списък на САЩ, съобщиха медиите в петък. Според тях Пекин се подготвя да отвори отново вътрешния си пазар на облигации за големи руски енергийни компании.
„Рейтингът на “Газпром” отразява стратегическото му значение и правните му връзки с руското правителство“, заяви CSCI Pengyuan.
Кредитният рейтинг на компанията „се основава на силния ѝ бизнес профил като един от лидерите на пазара в глобалната петролна и газова индустрия и важната ѝ позиция на енергийния пазар в Русия“, добавиха от агенцията.
Рейтингът „AAA“ със стабилна перспектива беше обявен само дни след като Русия и Китай дадоха одобрението си за газопровода „Силата на Сибир 2“.
“Газпром” направи съобщението по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Китай миналата седмица.
В края на миналия месец висши китайски финансови регулатори информираха водещи руски енергийни ръководители, че ще подкрепят плановете на техните компании да продават „панда облигации“ в юани, съобщи Financial Times в неделя.
Компаниите обикновено получават кредитни рейтинги преди да продават облигации в Китай.
Въпреки това, CSCI Pengyuan посочи „високите геополитически рискове“, свързани с “Газпром”, който беше санкциониран от САЩ след началото на войната между Русия и Украйна през 2022 г.
„Санкциите и геополитическите сътресения неблагоприятно засегнаха операциите на компанията, водейки до спад в приходите и обемите от износ на газ през 2023 г.“, заяви рейтинговата агенция.
„Докато геополитическата обстановка продължава да се променя, оперативните несигурности остават“, добавиха те.
Миналия месец CSCI Pengyuan също присъди кредитен рейтинг „AAA“ на “Зарубежнефт”, средноголяма компания за добив на петрол, изцяло собственост на Руската федерация.