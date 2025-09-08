Китайската рейтингова агенция CSCI Pengyuan присъди „ААА“ на руската петролна компания “Газпром”, която е в черния списък на САЩ, съобщиха медиите в петък. Според тях Пекин се подготвя да отвори отново вътрешния си пазар на облигации за големи руски енергийни компании.

„Рейтингът на “Газпром” отразява стратегическото му значение и правните му връзки с руското правителство“, заяви CSCI Pengyuan.

Кредитният рейтинг на компанията „се основава на силния ѝ бизнес профил като един от лидерите на пазара в глобалната петролна и газова индустрия и важната ѝ позиция на енергийния пазар в Русия“, добавиха от агенцията.

Рейтингът „AAA“ със стабилна перспектива беше обявен само дни след като Русия и Китай дадоха одобрението си за газопровода „Силата на Сибир 2“.

“Газпром” направи съобщението по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Китай миналата седмица.

В края на миналия месец висши китайски финансови регулатори информираха водещи руски енергийни ръководители, че ще подкрепят плановете на техните компании да продават „панда облигации“ в юани, съобщи Financial Times в неделя.