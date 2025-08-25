Сирийският президент Ахмед аш Шараа в неделя сигнализира за напредък по възможно споразумение за сигурност с Израел на среща с арабска медийна делегация, съобщиха местни медии.

В изказване, излъчено от Syria TV, Шараа заяви, че се водят „напреднали дискусии за възможно споразумение за сигурност между Дамаск и Тел Авив“, като отбеляза, че „всяко разбирателство ще се основава на линията на примирие от 1974 г.“

Той допълни, че макар да не смята, че моментът е подходящ за мирно споразумение с Израел, той „няма да се колебае да приеме всяко споразумение, което ще бъде от полза за Сирия и региона“.

Във вторник сирийският министър на външните работи Асад Хасан ал Шайбани проведе разговори с израелска делегация в Париж относно деескалацията, невмешателство във вътрешните дела на Сирия и постигането на разбирателства за подкрепа на регионалната стабилност, съобщава Сирийската арабска информационна агенция.

Агенцията съобщи, че дискусиите също са включвали теми като „наблюдението на примирието в провинция Суейда в южна Сирия и реактивирането на споразумението от 1974 г.“