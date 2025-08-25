Сирийският президент Ахмед аш Шараа в неделя сигнализира за напредък по възможно споразумение за сигурност с Израел на среща с арабска медийна делегация, съобщиха местни медии.
В изказване, излъчено от Syria TV, Шараа заяви, че се водят „напреднали дискусии за възможно споразумение за сигурност между Дамаск и Тел Авив“, като отбеляза, че „всяко разбирателство ще се основава на линията на примирие от 1974 г.“
Той допълни, че макар да не смята, че моментът е подходящ за мирно споразумение с Израел, той „няма да се колебае да приеме всяко споразумение, което ще бъде от полза за Сирия и региона“.
Във вторник сирийският министър на външните работи Асад Хасан ал Шайбани проведе разговори с израелска делегация в Париж относно деескалацията, невмешателство във вътрешните дела на Сирия и постигането на разбирателства за подкрепа на регионалната стабилност, съобщава Сирийската арабска информационна агенция.
Агенцията съобщи, че дискусиите също са включвали теми като „наблюдението на примирието в провинция Суейда в южна Сирия и реактивирането на споразумението от 1974 г.“
Споразумението от 1974 г.
Според сирийската държавна информационна агенция, настоящите разговори са посредничени от САЩ и са част от дипломатически усилия „за укрепване на сигурността и стабилността в Сирия и запазване на нейното единство и териториална неприкосновеност.“
Споразумението за раздалечаване на силите от 1974 г. между Сирия и Израел, подписано след Арабско-израелската война от октомври 1973 г., цели да раздели воюващите сили и да сложи край на директните сблъсъци между двете страни.
Споразумението установява механизми за изтегляне на войските и определя две основни линии, известни като линиите Алфа и Браво, които разделят сирийските и израелските военни позиции.
Между двете линии е създадена буферна зона под наблюдението на Силите за наблюдение на разединяването на ООН (UNDOF).