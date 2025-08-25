Членове на Националната гвардия на САЩ във Вашингтон, окръг Колумбия, вече носят оръжие, като силите предупредиха в неделя, че „могат да се извършват задържания, водещи до арести“.

Новината на The Washington Post, сигнализира за по-дълбока военна роля в рамките на полицейските задължения в столицата от страна на президента Доналд Тръмп.

Говорител на Обединената оперативна група за окръг Колумбия заяви, че членовете на гвардията ще бъдат оборудвани със стандартни оръжия, които могат да включват автоматични карабини M4 и пистолети M17 при патрулите си във Вашингтон, окръг Колумбия, и шест други щата.

В неделя членове на гвардията бяха забелязани на гара Юниън с оръжия. Според изявлението те действат съгласно правила, които „позволяват използването на сила само като последна мярка и единствено в отговор на непосредствена заплаха за живота или сериозно телесно увреждане“.