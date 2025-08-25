СВЯТ
Националната гвардия във Вашингтон започва да носи оръжие
Говорител на Съвместната оперативна група заяви, че членовете на Националната гвардия ще носят стандартни оръжия като автоматични карабини M4 и пистолети M17 по време на патрулите си във Вашингтон и шест щата.
Националната гвардия във Вашингтон започва да носи оръжие / AP
25 август 2025

Членове на Националната гвардия на САЩ във Вашингтон, окръг Колумбия, вече носят оръжие, като силите предупредиха в неделя, че „могат да се извършват задържания, водещи до арести“.

Новината на The Washington Post, сигнализира за по-дълбока военна роля в рамките на полицейските задължения в столицата от страна на президента Доналд Тръмп.

Говорител на Обединената оперативна група за окръг Колумбия заяви, че членовете на гвардията ще бъдат оборудвани със стандартни оръжия, които могат да включват автоматични карабини M4 и пистолети M17 при патрулите си във Вашингтон, окръг Колумбия, и шест други щата.

В неделя членове на гвардията бяха забелязани на гара Юниън с оръжия. Според изявлението те действат съгласно правила, които „позволяват използването на сила само като последна мярка и единствено в отговор на непосредствена заплаха за живота или сериозно телесно увреждане“.

Мисията на Националната гвардия „остава такава, че укрепва задачата да подпомага местните и федералните правоохранителни органи в общността във Вашингтон, окръг Колумбия“, се казва в изявлението на оперативната група. „Националната гвардия е ангажирана с обществената безопасност.“

Това развитие идва след като министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет разреши на войските от Националната гвардия, разположени в рамките на инициативата на Тръмп за борба с престъпността във Вашингтон, да носят оръжие.

За да подкрепят гвардията на окръг Колумбия, над 1 900 войници от Националната гвардия от Западна Вирджиния, Южна Каролина, Мисисипи, Охайо, Луизиана и Тенеси бяха мобилизирани, като войските от щати, ръководени от републиканци, започнаха да пристигат в столицата миналата седмица.

