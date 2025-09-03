Израелските окупационни сили започнаха мащабни арести, задържайки палестински жители на окупираните градове в Западния бряг, включително кмета на Хеброн, според официално изявление.
Очевидци съобщиха на Anadolu във вторник, че 13 души са били задържани от израелската армия в губернаторството на Наблус в северната част на окупирания Западен бряг.
Един палестинец е бил хоспитализиран, след като е бил нападнат и бит от армейските сили в село Кафр Калил, близо до Наблус, добавиха свидетели.
Още двама души са били задържани в северния град Калкилия, а един в Рамала, в централната част на Западния бряг, според местни източници.
Община Хеброн заяви в изявление, че кметът Тайсир Абу Снейнех е бил арестуван на разсъмване, след като големи армейски сили са нахлули в дома му и са повредили неговото имущество.
„Тази брутална атака не само цели кмета, но също така атакува волята на хората от Хеброн и техните избрани институции и представлява явна атака срещу демократичния процес и правото на нашия народ да управлява своите дела и да служи на своя град със свобода и достойнство,“ се казва в изявлението на общината.
Общинският съвет държи израелските власти напълно отговорни за ареста на Абу Снейнех и призовава международните организации за защита на човешките права „да изпълнят своите правни и морални задължения, за да окажат натиск върху Израел за незабавното освобождаване на кмета и да сложат край на ескалиращите нарушения срещу лидерите и гражданите на града.“
В момента Израел държи около 10,800 палестинци в своите затвори, включително около 450 деца, 50 жени и 3,629 административни задържани, според официални палестински данни.
Тези числа не включват хиляди случаи на насилствено изчезване на задържани от Газа.
Най-малко 1,016 палестинци са били убити и над 7,000 ранени в окупирания Западен бряг от израелските сили и незаконни заселници от октомври 2023 г., според Министерството на здравеопазването на Палестина.
В историческо становище от юли миналата година Международният съд обяви израелската окупация на палестинските територии за незаконна, изисквайки евакуацията на всички селища в окупирания Западен бряг и Източен Йерусалим.