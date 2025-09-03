Израелските окупационни сили започнаха мащабни арести, задържайки палестински жители на окупираните градове в Западния бряг, включително кмета на Хеброн, според официално изявление.

Очевидци съобщиха на Anadolu във вторник, че 13 души са били задържани от израелската армия в губернаторството на Наблус в северната част на окупирания Западен бряг.

Един палестинец е бил хоспитализиран, след като е бил нападнат и бит от армейските сили в село Кафр Калил, близо до Наблус, добавиха свидетели.

Още двама души са били задържани в северния град Калкилия, а един в Рамала, в централната част на Западния бряг, според местни източници.

Община Хеброн заяви в изявление, че кметът Тайсир Абу Снейнех е бил арестуван на разсъмване, след като големи армейски сили са нахлули в дома му и са повредили неговото имущество.

„Тази брутална атака не само цели кмета, но също така атакува волята на хората от Хеброн и техните избрани институции и представлява явна атака срещу демократичния процес и правото на нашия народ да управлява своите дела и да служи на своя град със свобода и достойнство,“ се казва в изявлението на общината.