Посещението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Сомалия през 2011 г. беше исторически повратен момент, който промени съдбата на страната, заяви сомалийски министър.

Министърът на пристанищата и морския транспорт на Сомалия Абдулкадир Мохамед Нур каза в интервю за Anadolu, че посещението на Ердоган през август 2011 г. се е случило по време на един от най-трудните периоди, които Сомалия е преживяла след разпадането на държавната си структура през 1990 г.

Посещението на Ердоган в Могадишу заедно със съпругата му Емине Ердоган, децата и министрите му се помни като незабравим ден в Сомалия, която тогава се бореше с най-тежката суша в историята си, каза Нур.

Сомалийски представители заявяват, че това посещение е повратен момент за извеждането на страната от изолация и поставянето ѝ на дневния ред на международната общност, като същевременно издига турско-сомалийските отношения на стратегическо ниво.

Нур заяви, че Сомалия, която изглеждаше изоставена след разпадането на държавата през 1990 г., преживя една от най-тежките суши в историята си.

"По онова време Сомалия беше страна, изолирана от света и без помощ. Когато президентът Ердоган, заедно с кабинета си, семейството си и всички свои служители, пристигна в Сомалия, настъпи повратен момент. Не само турският народ предостави помощ, но и вниманието на целия свят се насочи към Сомалия", отбеляза той.