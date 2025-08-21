ТЮРКИЙЕ
Посещението на Ердоган в Сомалия през 2011 година беше повратен момент в историята на страната
Историческото посещение на президента Реджеп Тайип Ердоган в Сомалия през 2011 г., по време на неговия мандат като министър-председател, остави дълбок отпечатък в обществената памет.
Директорът на Сомалийския офис за насърчаване на инвестициите заяви, че посещението на Ердоган през 2011 г. е било фокусирано върху помощта, докато пътуването му през 2016 г. е било съсредоточено върху развитието. / AA Archive
21 август 2025

Посещението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Сомалия през 2011 г. беше исторически повратен момент, който промени съдбата на страната, заяви сомалийски министър.

Министърът на пристанищата и морския транспорт на Сомалия Абдулкадир Мохамед Нур каза в интервю за Anadolu, че посещението на Ердоган през август 2011 г. се е случило по време на един от най-трудните периоди, които Сомалия е преживяла след разпадането на държавната си структура през 1990 г.

Посещението на Ердоган в Могадишу заедно със съпругата му Емине Ердоган, децата и министрите му се помни като незабравим ден в Сомалия, която тогава се бореше с най-тежката суша в историята си, каза Нур.

Сомалийски представители заявяват, че това посещение е повратен момент за извеждането на страната от изолация и поставянето ѝ на дневния ред на международната общност, като същевременно издига турско-сомалийските отношения на стратегическо ниво.

Нур заяви, че Сомалия, която изглеждаше изоставена след разпадането на държавата през 1990 г., преживя една от най-тежките суши в историята си.

"По онова време Сомалия беше страна, изолирана от света и без помощ. Когато президентът Ердоган, заедно с кабинета си, семейството си и всички свои служители, пристигна в Сомалия, настъпи повратен момент. Не само турският народ предостави помощ, но и вниманието на целия свят се насочи към Сомалия", отбеляза той.

Нур подчерта, че Тюркийе никога не се е отказала от Сомалия след посещението на Ердоган, като каза: "От този ден насам се подобряваме всеки ден. Приносът на Тюркийе за възстановяването на Сомалия е значителен."

Нур заяви, че Тюркийе винаги е подкрепяла Сомалия в борбата ѝ срещу тероризма, в развитието ѝ и в благосъстоянието на нейния народ.

Мохамед Дхубоу, директор на Сомалийската служба за насърчаване на инвестициите към Министерството на планирането, инвестициите и икономическото развитие, коментира посещенията на Ердоган, като каза: "Посещението през 2011 г. беше за хуманитарна помощ, но второто посещение през 2016 г. беше свързано с развитие."

Дхубоу заяви, че ролята на Тюркийе в Сомалия се е променила към инвестиции и инфраструктура.

Откриването на посолство в Могадишу, създаването на офис на Турската агенция за сътрудничество и координация (TIKA) и откриването на турски училища и болници допринесоха за институционализирането на отношенията.

Днес Сомалия се е превърнала в символ на африканската експанзия на Тюркийе. Турските компании са видим играч в инфраструктурата и ежедневния живот на Сомалия, а двете страни изследват нови сътрудничества в областта на енергетиката, риболова и дори космоса.

