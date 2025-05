Ved sin ankomst til USA blev den højreekstremistiske israelske minister Itamar Ben-Gvir mødt af buh-råb fra udlandsisraelere fra aktivistgruppen UnXeptable, som protesterede mod hans afvisning af gidselaftaler mellem Israel og Hamas.

I et opslag på X fordømte gruppen Ben-Gvir og skrev:

“Den tidligere terrorist praler med at have saboteret våbenhvileaftaler, der kunne have reddet vores gidsler. Vi vil forfølge ham til verdens ende – til Miami, New York og Washington DC. Ben-Gvirs vold og racisme er uacceptabelt. Han er en skændsel.”