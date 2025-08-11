Spaniens regering beordrede mandag en by til at ophæve et forbud mod religiøse fejringer i kommunale sportsfaciliteter – et tiltag, som kritikere siger var rettet mod at stoppe muslimske festligheder.

Byrådet i Jumilla, i den sydøstlige region Murcia, vedtog forbuddet i sidste uge med støtte fra det konservative Partido Popular (PP) og begrundede det med ønsket om at “fremme og bevare områdets traditionelle værdier”.

Det højreekstreme parti Vox havde krævet tiltaget som betingelse for at støtte PP-borgmesterens kommunale budget.

Spaniens centralregering fordømte straks forbuddet. Ministeren for inklusion og migration, Elma Sainz, kaldte det en “racistisk beslutning”.

Mandag meddelte ministeren for territorial politik, Ángel Víctor Torres, på X, at centralregeringen formelt havde pålagt Jumilla-byrådet at trække forbuddet tilbage, da det strider mod forfatningen.