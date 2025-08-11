Spaniens regering beordrede mandag en by til at ophæve et forbud mod religiøse fejringer i kommunale sportsfaciliteter – et tiltag, som kritikere siger var rettet mod at stoppe muslimske festligheder.
Byrådet i Jumilla, i den sydøstlige region Murcia, vedtog forbuddet i sidste uge med støtte fra det konservative Partido Popular (PP) og begrundede det med ønsket om at “fremme og bevare områdets traditionelle værdier”.
Det højreekstreme parti Vox havde krævet tiltaget som betingelse for at støtte PP-borgmesterens kommunale budget.
Spaniens centralregering fordømte straks forbuddet. Ministeren for inklusion og migration, Elma Sainz, kaldte det en “racistisk beslutning”.
Mandag meddelte ministeren for territorial politik, Ángel Víctor Torres, på X, at centralregeringen formelt havde pålagt Jumilla-byrådet at trække forbuddet tilbage, da det strider mod forfatningen.
Jumilla, en vinproducerende by med omkring 27.000 indbyggere, har et betydeligt muslimsk samfund, hvor mange arbejder i landbruget.
I årevis har fællesskabet brugt sportsfaciliteter til fejringer som Eid al-Fitr, der markerer afslutningen på den hellige fastemåned Ramadan.
Kontroversen kommer blot uger efter, at højreekstreme grupper og indvandrere i en anden by i Murcia-regionen stødte sammen flere nætter i træk, efter at en pensionist var blevet overfaldet af en ung nordafrikaner.
Selv den spanske katolske kirke kritiserede forbuddet i Jumilla og understregede, at offentlige religiøse udtryk er beskyttet af retten til religionsfrihed.
Vox-leder Santiago Abascal sagde, at han var “forbløffet” over kirkens holdning og antydede, at den kunne være knyttet til offentlig finansiering eller til sager om seksuelle overgreb begået af præster, som han hævdede havde gjort institutionen “tavs”.