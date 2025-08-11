EUROPA
2 minut læsning
Spanien ophæver lokalt forbud mod muslimske festligheder på offentlige steder
Muslimske beboere i Jumilla havde i årevis kunnet brugt lokale sportsfaciliteter til Eid-fejringer.
Spanien ophæver lokalt forbud mod muslimske festligheder på offentlige steder
Tilhængere af Spaniens højreorienterede Vox-parti vifter med flag under et møde i Murcia, Spanien, onsdag den 14. november 2018. / AP
11. august 2025

Spaniens regering beordrede mandag en by til at ophæve et forbud mod religiøse fejringer i kommunale sportsfaciliteter – et tiltag, som kritikere siger var rettet mod at stoppe muslimske festligheder.

Byrådet i Jumilla, i den sydøstlige region Murcia, vedtog forbuddet i sidste uge med støtte fra det konservative Partido Popular (PP) og begrundede det med ønsket om at “fremme og bevare områdets traditionelle værdier”.

Det højreekstreme parti Vox havde krævet tiltaget som betingelse for at støtte PP-borgmesterens kommunale budget.

Spaniens centralregering fordømte straks forbuddet. Ministeren for inklusion og migration, Elma Sainz, kaldte det en “racistisk beslutning”.

Mandag meddelte ministeren for territorial politik, Ángel Víctor Torres, på X, at centralregeringen formelt havde pålagt Jumilla-byrådet at trække forbuddet tilbage, da det strider mod forfatningen.

Anbefalet

Jumilla, en vinproducerende by med omkring 27.000 indbyggere, har et betydeligt muslimsk samfund, hvor mange arbejder i landbruget.

I årevis har fællesskabet brugt sportsfaciliteter til fejringer som Eid al-Fitr, der markerer afslutningen på den hellige fastemåned Ramadan.

Kontroversen kommer blot uger efter, at højreekstreme grupper og indvandrere i en anden by i Murcia-regionen stødte sammen flere nætter i træk, efter at en pensionist var blevet overfaldet af en ung nordafrikaner.

Selv den spanske katolske kirke kritiserede forbuddet i Jumilla og understregede, at offentlige religiøse udtryk er beskyttet af retten til religionsfrihed.

Vox-leder Santiago Abascal sagde, at han var “forbløffet” over kirkens holdning og antydede, at den kunne være knyttet til offentlig finansiering eller til sager om seksuelle overgreb begået af præster, som han hævdede havde gjort institutionen “tavs”.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us