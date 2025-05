Soldater fra Indien og Pakistan har for tredje nat i træk udvekslet ild langs den omstridte grænse i Kashmir. Det oplyser officielle kilder søndag.

Indien har anklaget Pakistan for at støtte “grænseoverskridende terrorisme” efter det værste angreb på civile i det indisk-administrerede Kashmir i et kvart århundrede.

Islamabad har afvist enhver involvering og kaldt forsøget på at forbinde Pakistan med angrebet for “useriøst”. De har lovet at svare igen på enhver indisk handling.

Indiske sikkerhedsstyrker har iværksat en stor eftersøgning af de ansvarlige for drabene på 26 mænd i en turistattraktion i Pahalgam den 22. april. Politiet har udpeget to pakistanske statsborgere blandt de eftersøgte gerningsmænd.

Den indiske hær meddelte søndag, at pakistanske styrker havde indledt en “uprovokeret” beskydning med håndvåben langs kontrolinjen (LOC), som adskiller de to lande, og at de “svarede effektivt igen”.

Pakistan har endnu ikke kommenteret på hændelsen.

Efter angrebet har New Delhi suspenderet en aftale om deling af vandressourcer, annonceret lukning af den vigtigste grænseovergang til Pakistan, nedgraderet de diplomatiske forbindelser og inddraget visa til pakistanske statsborgere.

Som modsvar har Islamabad beordret udvisning af indiske diplomater og militærrådgivere, annulleret visa for indiske statsborgere – med undtagelse af sikh-pilgrimme – samt lukket grænseovergangen fra pakistansk side.

FN har opfordret parterne til at udvise “størst mulig tilbageholdenhed” og søge en fredelig løsning gennem dialog.