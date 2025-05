Tyrkiet er klar til at yde al nødvendig støtte for at løse konflikten mellem Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo (DRC), hvis begge parter ønsker det, har den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan udtalt.

“Vi er klar til at tilbyde enhver nødvendig støtte der skal til, for at løse dette problem (konflikten mellem Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo, red.), som vil bidrage til stabilitet og fred i Great Lakes-regionen, hvis begge parter ønsker det”, sagde Erdogan på en fælles pressekonference torsdag med Rwandas præsident Paul Kagame i hovedstaden Ankara.

M23-oprørerne har ført en opstand i det østlige Congo siden 2022. Kinshasa og andre beskylder nabolandet Rwanda for at støtte gruppen, en anklage som Kigali afviser.

Erdogan roste også Rwandas indsats i kampen mod terrororganisationen “FETO”.

FETO stod bag det mislykkede kup den 15. juli 2016, hvor 252 mennesker blev dræbt og 2.734 såret i Tyrkiet.

Tyrkiet anklager FETO for at stå bag en langvarig kampagne for at vælte staten gennem infiltration af tyrkiske institutioner, især militæret, politiet og retsvæsenet.