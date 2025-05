Tysklands tidligere kansler Angela Merkel har skarpt kritiseret leder af det kristendemokratiske parti (CDU), Friedrich Merz, for at fremme et anti-immigrationsforslag, der afhang af støtte fra det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland (AfD).

I en erklæring, der blev offentliggjort på hendes officielle hjemmeside torsdag, kritiserede Merkel CDU-leder Merz for at have ændret sin holdning fra blot to måneder tidligere, hvor han havde opfordret demokratiske partier til at undgå ethvert samarbejde med højreorienterede ekstremister i parlamentet.

“Dét forslag og den holdning, der var forbundet med det, var et udtryk for stort politisk ansvar, som jeg støttede fuldt ud”, sagde Merkel.

“Jeg anser det for forkert, at man ikke længere føler sig bundet af dette forslag og dermed, for første gang, har tilladt et flertal med AfDs stemmer i en afstemning i parlamentet”.

CDU havde tidligere opretholdt en streng politik om ikke at samarbejde med AfD på alle niveauer af regeringen og betragtede det højreorienterede partis ekstremistiske holdninger som uforenelige med demokratiske værdier.

Partiet fremlagde flere forslag og et lovforslag i parlamentet denne uge for at ændre landets immigrations- og asyllove op til valget den 23. februar.

Et centralt ikke-bindende forslag — som opfordrede til at afvise irregulære migranter og asylansøgere ved de tyske grænser — blev vedtaget onsdag med AfDs støtte. Forslaget gik igennem med 348 stemmer mod 345, og afhang af 75 AfD-stemmer.

Debatten om migration og udvisning i Tyskland er blevet intensiveret efter et nyligt dødeligt knivangreb i Aschaffenburg i sidste uge, der krævede to liv, herunder et barn.