Den 30. juli meddelte Canadas premierminister Mark Carney, at hans regering vil anerkende staten Palæstina ved FN’s 80. generalforsamling, som begynder om lidt over en måned.

Canada slutter sig dermed til Storbritannien og Frankrig i den diplomatiske indsats for at anerkende Palæstina – mens befolkningen i Gaza fortsat lider under Israels folkemorderiske udsultning, bombardementer af civile og ødelæggelse af den humanitære infrastruktur.