En domstol i Stockholm har dømt en mand for at have opildnet etnisk had under fire koran-afbrændinger i 2023, som vakte verdensomspændende harme, især i muslimske lande.

Dommen, der blev afsagt mandag, kom kun få dage efter, at mandens medtiltalte, Salwan Momika, 38, blev skudt og dræbt sent onsdag i en lejlighed sydvest for Stockholm.

Stockholms distriktsret skulle have offentliggjort sin dom mod Momika og den 50-årige Salwan Najem dagen efter, men efter Momikas drab blev offentliggørelsen udsat til mandag.

“Der er et stort rum indenfor ytringsfrihedens rammer til at være kritisk over for en religion i en faktuel og objektiv debat”, sagde dommer Goran Lundahl i en erklæring.

“Men samtidig giver det at udtrykke sin mening om religion ikke frit spil til at gøre eller sige hvad som helst uden at risikere at fornærme den gruppe, der holder af den tro”, sagde han.

Retten fandt 50-årige Najem skyldig i fire tilfælde af “opvigleri mod en national eller etnisk gruppe”.

Han blev idømt en betinget straf, hvilket i Sverige betyder, at hvis han begår en ny forbrydelse i løbet af en toårig prøvetid, vil retten genvurdere hans straf.

Han blev også beordret til at betale en bøde på 4.000 svenske kroner.

Najem har appelleret dommen.

De to mænd blev anklaget for at have vanhelliget koranen, herunder ved at brænde kopier af den, mens de fremsatte nedsættende bemærkninger om muslimer – på to af lejlighederne udenfor en moské i Stockholm.

Den svenske regering kritiserede gentagne gange vanhelligelserne på tidspunktet, men sagde, at ytringsfrihed var garanteret i landets forfatning.

“Selvom motivet var at kritisere religionen islam, overskred handlingerne og opførslen … hvad der udgør en faktuel debat og kritik. Ved alle lejligheder udtrykte demonstrationerne foragt for den muslimske gruppe”, sagde dommeren.