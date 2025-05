Søndag erklærede præsident Donald Trump, at han “mener det alvorligt” med ideen om at forsøge at sikre sig en tredje embedsperiode. Det er hans hidtil klareste signal om, at han undersøger veje til at omgå den forfatningsmæssige begrænsning, der forhindrer ham i at fortsætte som præsident efter afslutningen af hans anden periode i begyndelsen af 2029.

“Der er metoder, man kan bruge”, sagde Trump i et telefoninterview med NBC News. Han tilføjede dog: “Det er alt for tidligt at tænke på det”.

Den 22. forfatningsændring, som blev tilføjet i 1951 efter Franklin D. Roosevelts fire valgsejre i træk, fastslår: “Ingen person kan vælges til præsidentembedet mere end to gange”.

NBC’s Kristen Welker spurgte Trump, om en mulig strategi kunne være, at vicepræsident J.D. Vance stillede op som præsident og derefter “overgav stafetten” til Trump.

“Tja, det er én mulighed”, svarede Trump. “Men der er også andre. Der er flere”.

“Kan du nævne en anden?” spurgte Welker.

“Nej”, lød Trumps korte svar.

Trump har tidligere antydet ønsket om en længere regeringsperiode, ofte i en spøgende tone over for hans tilhængere.