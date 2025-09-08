Spaniens premierminister Pedro Sánchez annoncerede mandag ni nye tiltag, der har til formål at standse folkedrabet i Gaza.

”Det, Israel gør, er ikke selvforsvar – det er udryddelse af en forsvarsløs befolkning”, sagde Sánchez i en tv-transmitteret tale.

Han forklarede, at selvom Spanien de facto har haft et eksportforbud på våben til Israel siden 2023, vil regeringen nu fremsætte hastelovgivning for at gøre forbuddet “permanent”.

Madrid vil også forbyde skibe, der transporterer brændstof til de israelske styrker, at benytte spanske havne. Fly med forsvarsmateriel til Israel vil blive nægtet adgang til spansk luftrum.

Sánchez tilføjede, at personer ”direkte involveret i folkedrabet, i krænkelser af menneskerettigheder og i krigsforbrydelser i Gaza” vil blive nægtet indrejse i Spanien.