Spaniens premierminister Pedro Sánchez annoncerede mandag ni nye tiltag, der har til formål at standse folkedrabet i Gaza.
”Det, Israel gør, er ikke selvforsvar – det er udryddelse af en forsvarsløs befolkning”, sagde Sánchez i en tv-transmitteret tale.
Han forklarede, at selvom Spanien de facto har haft et eksportforbud på våben til Israel siden 2023, vil regeringen nu fremsætte hastelovgivning for at gøre forbuddet “permanent”.
Madrid vil også forbyde skibe, der transporterer brændstof til de israelske styrker, at benytte spanske havne. Fly med forsvarsmateriel til Israel vil blive nægtet adgang til spansk luftrum.
Sánchez tilføjede, at personer ”direkte involveret i folkedrabet, i krænkelser af menneskerettigheder og i krigsforbrydelser i Gaza” vil blive nægtet indrejse i Spanien.
”Vi ved, at disse tiltag ikke er nok til at standse krigsforbrydelserne, men vi håber, de kan lægge pres på premierminister Benjamin Netanyahu og lindre det palæstinensiske folks lidelser”, lød det.
Blandt de øvrige tiltag er et forbud mod import af varer fra ulovlige israelske bosættelser på den besatte Vestbred og i Gaza samt en øget tilstedeværelse i Rafah og nye fællesprojekter med Den Palæstinensiske Myndighed for at levere mad og medicin.
Spanien vil desuden øge sit bidrag til FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge (UNRWA) med 10 millioner euro og afsætte yderligere 150 millioner euro i humanitær bistand til Gaza i 2026.
”Spanien alene kan ikke stoppe krigen, men det betyder ikke, at vi ikke kan forsøge”, lød det fra Spaniens premierminister.