Et American Airlines-fly brød i brand efter at have landet i Denver International Airport. Det rapporterer den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA).

Flyet, en Boeing 737-800, var lettet fra Colorado Springs lufthavn med kurs mod Dallas Fort Worth International Airport, men blev omdirigeret til Denver, efter besætningen rapporterede om motorvibrationer, sagde FAA i en erklæring torsdag.

“Efter landingen, mens flyet taxiede til gaten, brød en motor i brand, og passagererne blev evakueret via nødslisker”, tilføjede FAA.

I alt blev 172 passagerer og seks besætningsmedlemmer evakueret og overført til terminalen, oplyste lufthavnen.

FAA har meddelt, at hændelsen vil blive undersøgt.

Motorbranden er den seneste i en række opsigtsvækkende luftfartshændelser, der har rejst spørgsmål om sikkerheden i amerikansk luftfart, herunder en kollision i luften den 29. januar mellem et American Airlines regionalfly og en militærhelikopter, der kostede 67 mennesker livet.