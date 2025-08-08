De Forenede Arabiske Emirater afviser sudanesisk påstand om bombning af fly med lejesoldater.

Indisk delstat vil bevæbne lokale mod ‘ulovlige bangladeshere’.

Rettelse: Vores AI-oplæser har lavet flere fejl i dag og det beklager vi. I introen er der altså tale om “bangladeshere”, mens at der i anden historie er tale om “75%”.