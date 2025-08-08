VERDEN
1 minut læsning
Dagens Overskrifter | 8. august
Israels sikkerhedskabinet har godkendt premierminister Benjamin Netanyahus omstridte plan for genbesættelse af Gaza By.
Dagens Overskrifter / TRT Dansk
11 timer siden

Israels sikkerhedskabinet godkender Netanyahus plan om at genbesætte Gaza By.

Tusinder af israelere demonstrerer mod Netanyahus Gaza-plan.

Trump: Aftale om våbenhvile mellem Rusland og Ukraine er ‘op til Putin’.

Anbefalet

De Forenede Arabiske Emirater afviser sudanesisk påstand om bombning af fly med lejesoldater.

Indisk delstat vil bevæbne lokale mod ‘ulovlige bangladeshere’.

Rettelse: Vores AI-oplæser har lavet flere fejl i dag og det beklager vi. I introen er der altså tale om “bangladeshere”, mens at der i anden historie er tale om “75%”.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us