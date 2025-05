Italienske myndigheder har givet afslag på 43 asylansøgninger fra migranter, der blev sendt til Albanien i en hastig proces, som en uafhængig delegation har kritiseret for ulovligt at fratage dem juridisk bistand.

“Kommissionen handler tydeligvis i overensstemmelse med regeringens udtrykte ønske om at afslå asylansøgninger, i strid med international, europæisk og forfatningsmæssig lovgivning”, sagde TAI Asylum and Immigration Board i en erklæring torsdag.

Migranterne var blandt 49 personer, der tirsdag blev sendt til Albanien med et italiensk flådeskib under en femårig aftale mellem Italien og Albanien om at behandle asylsager uden for EU’s grænser i centre, som drives af Italien.

Ifølge italienske medier kom migranterne fra Bangladesh, Egypten, Elfenbenskysten og Gambia.

Fem migranter blev straks bragt til Italien, da de enten var mindreårige eller blev anset for at være sårbare.

Af de resterende 44 gennemgik 43 en hastig asylhøring, mens en enkelt vil blive behandlet separat.

Dette var den første gruppe af migranter, der blev behandlet efter den nye aftale, efter at domstole i Italien sidste år nægtede at godkende overførslen af to grupper til Albanien.

Delegationen påpegede, at de 43 asylansøgere hverken fik juridisk bistand eller tilstrækkelig tid til at forberede sig ordentligt til deres høring. I alle tilfælde vurderede myndighederne, at asylansøgningerne var “ubegrundede”.

“Dette er beslutninger, der vedrører asylansøgeres liv – mennesker, der har frygtelige historier om vold og tortur bag sig – og de kan ikke træffes på så kort tid uden mulighed for juridisk hjælp”, sagde TAI.

Asylansøgerne har syv dage til at anke afgørelsen ved en italiensk domstol, ellers risikerer de at blive deporteret direkte fra Albanien under den bilaterale aftale. Italien har ikke klargjort, hvordan landet vil hjemsende personer, hvis ansøgninger bliver afvist.