Verdensbanken har anslået, at Libanon har brug for 11 milliarder dollar til genopbygning efter krigen mellem Israel og Hizbollah, der sluttede med en våbenhvile i november sidste år.

“Genopbygnings- og genopretningsbehovene efter konflikten, der ramte Libanon, anslås til 11 milliarder dollar”, sagde Verdensbanken i en rapport fredag, hvor skader og tab fra perioden 8. oktober til 20. december 2024 blev vurderet.

Rapporten vurderer, at krigens samlede økonomiske omkostninger beløber sig til 14 milliarder dollar, herunder 6,8 milliarder dollar i skader på fysiske strukturer og 7,2 milliarder dollar i økonomiske tab som følge af lavere produktivitet, mistede indtægter og øgede driftsomkostninger.

Boligsektoren i Libanon blev hårdest ramt med et tab på 4,6 milliarder dollar, mens turismesektoren led et tab på 3,6 milliarder dollar.

“Konfliktens konsekvenser har ført til, at Libanons reale BNP faldt med 7,1 procent i 2024 – et markant tilbageslag sammenlignet med en forventet vækst på 0,9 procent uden konflikt”, lød det fra Verdensbanken.

“Ved udgangen af 2024 nærmede Libanons samlede BNP-fald sig 40 procent siden 2019, hvilket forværrer den økonomiske krise og påvirker landets fremtidige vækstmuligheder”.

Ødelæggende konflikt

Israel og Hizbollah var involveret i over et års grænseoverskridende kampe, herunder to måneders intensiv konflikt, der endte med en våbenhvile den 27. november.

Kampene ødelagde store dele af Hizbollahs bastioner i det sydlige og østlige Libanon samt Beiruts sydlige forstæder.

Allerede før konflikten begyndte, var Libanon ramt af en hidtil uset økonomisk krise.

Israels angreb på Hizbollah påførte gruppen alvorlige tab, hvilket banede vejen for udpegningen af en ny præsident og regering efter to års politisk dødvande.