Nissans administrerende direktør, Makoto Uchida, har meddelt sin modpart i Honda, Toshihiro Mibe, at han ønsker at afslutte snakken omkring en fusion, efter at den større bilproducent havde foreslået at gøre Nissan til et datterselskab, oplyser en kilde med indsigt i sagen.

I december underskrev de japanske bilproducenter en hensigtserklæring om at drøfte en integration under et fælles holdingselskab for at skabe verdens tredjestørste bilproducent og styrke deres position i en stadig mere konkurrencepræget branche.

Dog er forhandlingerne blevet komplicerede af voksende uenigheder.

Flere kilder med kendskab til sagen har fortalt Reuters, at samtalerne er kørt fast, efter at Honda insisterede på, at Nissan skulle blive et datterselskab.

“Der blev opnået enighed (hos Nissan) om, at samtalerne ikke kan fortsætte under dette forslag”, sagde kilden torsdag og ønskede at være anonym, da oplysningerne endnu ikke er offentlige.

Nissan vil formelt træffe beslutningen om at trække sig fra hensigtserklæringen ved et bestyrelsesmøde, der afholdes inden virksomhedens regnskabsrapport for tredje kvartal i næste uge, tilføjede kilden.

Hondas nuværende holdning er, at en fusion kun kan ske, hvis Nissan accepterer at blive et datterselskab, rapporterede den japanske tv-station NHK.

Honda er Japans næststørste bilproducent efter Toyota, mens Nissan er den tredjestørste.

Talsmænd fra både Nissan og Honda har afvist at kommentere på status for forhandlingerne og gentaget deres tidligere udtalelser om, at de sigter mod at fastlægge den kommende retning inden midten af februar.

En annullering af forhandlingerne rejser spørgsmål om, hvordan Nissan, der befinder sig midt i en større omstrukturering, vil kunne klare sin nuværende krise uden ekstern hjælp.

Nissan har allerede annonceret planer om at afskedige 9.000 medarbejdere og reducere sin globale produktionskapacitet med 20 procent.

Nissans aktier steg med 7,6 procent torsdag eftermiddag, mens Hondas aktier faldt med 3,5 procent, hvilket var en omvendt udvikling af aktiemarkedet dagen før.