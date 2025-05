Komitéen for Beskyttelse af Journalister (CPJ) har udsendt en sikkerhedsvejledning til internationale journalister, der planlægger at rejse til eller fra USA, med advarsler om mulige indrejserestriktioner, eftersyn af elektroniske enheder og langvarige afhøringer som følge af forventede ændringer i USA’s immigrationspolitik.

Advarslen kommer i kølvandet på meldinger fra flere amerikanske medier om, at Trump-administrationen overvejer et udkast til et nyt indrejseforbud, som kan ramme over 40 lande – herunder Iran, Rusland, Venezuela, Syrien og flere afrikanske lande.

Ifølge CPJ bør journalister, især dem med tilknytning til de nævnte lande eller som dækker følsomme emner, være forberedte på mulige restriktioner eller afhøringer. Organisationen understreger, at udenlandske medier ikke er undtaget grænsekontrol, og anbefaler at forberede sig på strengere kontrol fra US Customs and Border Protection (CBP).

Risici inkluderer bl.a. indtrængende spørgsmål om politiske holdninger, beslaglæggelse eller gennemgang af elektroniske enheder (inklusiv adgangskoder og sociale medier), samt mulig afvisning ved indrejse for journalister uden amerikansk statsborgerskab.

Journalister med dobbelt statsborgerskab fra de berørte lande kan ifølge CPJ stå over for yderligere forhindringer, som f.eks. skærpet kontrol og indrejseafslag.

Selvom CPJ ikke kender til konkrete tilfælde, hvor journalister er blevet nægtet indrejse siden forslaget om indrejseforbuddet kom frem, opfordrer de alle mediefolk til at foretage risikovurderinger før rejsen, minimere opbevaringen af følsomme oplysninger på deres enheder og sætte sig ind i deres juridiske rettigheder ved grænsen.

Anbefalingen kommer også med en digital sikkerhedstjekliste samt råd til journalister, der arbejder i USA – især i forhold til dækning af demonstrationer og politisk følsomme begivenheder.