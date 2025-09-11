FN’s flygtningeorganisation for palæstinensere (UNRWA) advarer om, at den nuværende nødhjælpsfordeling i Gaza bliver kontrolleret af “lejesoldater” – herunder det, generalkommisær Philippe Lazzarini betegner som “anti-muslimske gangstere”.
Han understreger, at bekæmpelsen af hungersnød i Gaza kræver “uafbrudt, omfattende og sikker adgang til mennesker i nød, uanset hvor de befinder sig”.
“FN – heriblandt UNRWA og partnere – har både ressourcerne og ekspertisen. Lad os udføre vores arbejde”, sagde han.
Siden 27. maj har Israel oprettet en alternativ distributionskanal gennem den såkaldte Gaza Humanitarian Foundation (GHF), støttet af USA men afvist af både FN og palæstinensere, som kalder ordningen en “dødsfælde”.
Israel har desuden holdt alle grænseovergange til Gaza lukket siden 2. marts, hvilket har blokeret for mad, medicin og nødhjælp. Samtidig står lastbiler med hjælp fast ved grænsen, mens befolkningen i Gaza presses dybere ud i hungersnød.
Ifølge UNRWA er mindst 2.000 palæstinensere blevet dræbt, mens de forsøgte at hente mad nær denne alternative distributionsordning.
Siden oktober 2023 har Israels folkemorderiske krig dræbt mindst 64.700 palæstinensere og ødelagt store dele af enklaven, der nu står over for en menneskeskabt hungersnød.