FN’s flygtningeorganisation for palæstinensere (UNRWA) advarer om, at den nuværende nødhjælpsfordeling i Gaza bliver kontrolleret af “lejesoldater” – herunder det, generalkommisær Philippe Lazzarini betegner som “anti-muslimske gangstere”.

Han understreger, at bekæmpelsen af hungersnød i Gaza kræver “uafbrudt, omfattende og sikker adgang til mennesker i nød, uanset hvor de befinder sig”.

“FN – heriblandt UNRWA og partnere – har både ressourcerne og ekspertisen. Lad os udføre vores arbejde”, sagde han.