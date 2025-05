Mindst seks passagerer blev dræbt, da en helikopter styrtede ned i den indiske delstat Uttarakhand, rapporterer statslige medier.

Den statslige tv-station Doordarshan News oplyste, at endnu en person blev “alvorligt” såret, da helikopteren styrtede ned nær området, hvor Gangananis varme kilder ligger i distriktet Uttarkashi.

“Myndigheder og redningshold er til stede ved helikopterulykkens sted”, lød det i følge mediet.

Delstatens førsteminister, Pushkar Singh Dhami, har instrueret myndighederne i at yde deres bedste for at hjælpe og derudover sørge for, at ulykken bliver grundigt undersøgt.

“Jeg er i løbende kontakt med myndighederne og overvåger situationen tæt”, skrev han på X.