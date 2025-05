Stellantis har annonceret ændringer, der skal forenkle virksomhedens struktur og fremskynde processer, mens bilproducenten fortsætter sin omorganisering efter, at den tidligere CEO Carlos Tavares forlod sin post i december.

Som en del af planen har Stellantis integreret sine software- og ingeniørafdelinger under Chief Engineering and Technology Officer Ned Curic, oplyste virksomheden i en erklæring mandag.

Samtidig har Stellantis givet sine regionale ledere større beføjelser inden for produktplanlægning og udvikling samt industrielle og kommercielle aktiviteter.

“Dagens annonceringer vil yderligere forenkle vores organisation og øge vores lokale agilitet og eksekveringsdisciplin”, sagde bestyrelsesformand John Elkann, der leder virksomheden, mens jagten på en ny permanent CEO fortsætter.

Stellantis offentliggjorde også ændringer i sin øverste ledelse.

Lederen af den nordamerikanske afdeling, Antonio Filosa, der anses for at være en potentiel kandidat til CEO-posten, har fået den ekstra rolle som global chef for kvalitet, mens han har overdraget sin stilling som chef for Jeep-brandet til Bob Broderdorf.

Alain Favey er blevet udnævnt til chef for koncernens Peugeot-brand.